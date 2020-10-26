Нас ждет неустойчивая погода Фото: Алексей БУЛАТОВ

Какой будет погода на Среднем Урале в последние дни октября? Отвечает главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко.

- Основные осадки пройдут в понедельник, 26 октября. Во вторник и среду ночью температура воздуха будет отрицательной до -4..-7 градусов, на севере Свердловской области до -10 градусов. Температура воздуха днем составит -3..-5 градусов, а в среду около нуля. В последующие дни снова наступит оттепель: днем +2..+4, ночью – около нуля. Погода будет неустойчивая, снег будет подтаивать, - рассказала «КП» Галина Шепоренко.