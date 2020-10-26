В Свердловской области ожидается усиление ветра до 27 метров в секунду

Всю неделю погода будет неустойчивой - несколько дней будет стоять минусовая температура, а затем придет оттепель Фото: Алексей БУЛАТОВ

В МЧС Свердловской области продлили предупреждение о не погоде на завтра, 27 октября. По данным синоптиков во вторник ожидается усиление ветра до 25-27 метров в секунду. В регионе пройдет мокрый снег, из-за чего на дорогах образуется гололедица.

Как ранее рассказала «КП» Галина Шепоренко, погода на этой неделе будет неустойчивой. Во вторник и среду температура будет ниже нуля, а с четверга в регионе снова наступит оттепель.

Спасатели просят уральцев в условиях непогоды быть внимательными и осторожными и соблюдать меры безопасности.