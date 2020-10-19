Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Еще
Радио
Екатеринбург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Здоровье

При первых же симптомах идите к врачу: как распознать рак сигмовидной кишки

Недавно мы рассказывали историю екатеринбурженки Алины Вафиной, которой полгода не могли поставить страшный диагноз
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
КомментироватьОставить комментарий
Выявить опухоль может хирург, колопроктолог, онколог

Выявить опухоль может хирург, колопроктолог, онколог

Фото: Алексей БУЛАТОВ

История лечения 23-летней екатеринбурженки Алины Вафиной стала одной из самых резонансных за последнее время. Девушка полгода обивала пороги частных клиник из-за болей в копчике и животе. Лишь в конце лета у нее диагностировали опухоль сигмовидной кишки на третьей стадии рака.

Новообразование удалось быстро вырезать, но впереди у Алины долгий и непростой путь лечения, сопряженный с химиотерапией. Специалисты свердловского онкологического центра подробно разъяснили, какие симптомы могут свидетельствовать о раке сигмовидной кишки.

- Любое нарушение стула (диарея, запор, или их чередование);

- Кровь в стуле;

- Вздутие и боль в животе;

- Общие симптомы онкологического заболевания: слабость, похудание, анемия (снижение гемоглобина).

- Какой врач может диагностировать рак сигмовидной кишки?

- Врач-хирург, колопроктолог, онколог.

- Какие методы лечения существуют на сегодняшний день?

Основной метод лечения рака толстой кишки – оперативный.

При раннем раке возможно эндоскопическое удаление опухоли (через колоноскоп). Операции выполняются открытым (через разрез) и лапароскопическим способом. Химиотерапия, иммунотерапия, таргетная терапия – чаще применяются для улучшения онкологической выживаемости и при метастатических опухолях, когда операцию выполнить невозможно.

- Сколько курсов химиотерапии назначаются при лечении?

- Обычно после радикальной операции проводится от 4 до 8 курсов химиотерапии и срок лечения 4-6 месяцев. Затем проводится наблюдение в течение 5 лет.

- Кто находится в группе риска?

- Всем после 50 лет для выявления предраковых заболеваний толстой кишки (полипов) необходимо проходить диспансеризацию, выполнять колоноскопию. В особой группе риска лица, прямые родственники которых болели злокаственной опухолью толстой кишки. Курение, избыточный вес, употребление красного мяса увеличивает риск развития рака толстой кишки.

Время здоровьяЗдоровье: Новости медицины

Рекомендуемые