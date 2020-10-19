Выявить опухоль может хирург, колопроктолог, онколог Фото: Алексей БУЛАТОВ

История лечения 23-летней екатеринбурженки Алины Вафиной стала одной из самых резонансных за последнее время. Девушка полгода обивала пороги частных клиник из-за болей в копчике и животе. Лишь в конце лета у нее диагностировали опухоль сигмовидной кишки на третьей стадии рака.

Новообразование удалось быстро вырезать, но впереди у Алины долгий и непростой путь лечения, сопряженный с химиотерапией. Специалисты свердловского онкологического центра подробно разъяснили, какие симптомы могут свидетельствовать о раке сигмовидной кишки.

- Любое нарушение стула (диарея, запор, или их чередование);

- Кровь в стуле;

- Вздутие и боль в животе;

- Общие симптомы онкологического заболевания: слабость, похудание, анемия (снижение гемоглобина).

- Какой врач может диагностировать рак сигмовидной кишки?

- Врач-хирург, колопроктолог, онколог.

- Какие методы лечения существуют на сегодняшний день?

Основной метод лечения рака толстой кишки – оперативный.

При раннем раке возможно эндоскопическое удаление опухоли (через колоноскоп). Операции выполняются открытым (через разрез) и лапароскопическим способом. Химиотерапия, иммунотерапия, таргетная терапия – чаще применяются для улучшения онкологической выживаемости и при метастатических опухолях, когда операцию выполнить невозможно.

- Сколько курсов химиотерапии назначаются при лечении?

- Обычно после радикальной операции проводится от 4 до 8 курсов химиотерапии и срок лечения 4-6 месяцев. Затем проводится наблюдение в течение 5 лет.

- Кто находится в группе риска?

- Всем после 50 лет для выявления предраковых заболеваний толстой кишки (полипов) необходимо проходить диспансеризацию, выполнять колоноскопию. В особой группе риска лица, прямые родственники которых болели злокаственной опухолью толстой кишки. Курение, избыточный вес, употребление красного мяса увеличивает риск развития рака толстой кишки.