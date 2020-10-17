Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 17 октября 2020 года

Коронавирус в Свердловской области подтвердился еще у 227 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области продолжает расти количество заболевших коронавирусной инфекцией. За сутки COVID-19 подтвердился у 227 человек. Из них 158 человек жители Екатеринбурга. Также новые случаи заражения выявили в Алапаевске, Арамильском городском округе, Артемовском, Асбесте, Ачитском городском округе, Белоярском городском округе, Березовском и других муниципалитетах региона.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции составляет 32 420.

- Состояние 203 госпитализированных оценивается как тяжелое, 166 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 106 - на аппаратах ИВЛ. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, - 612. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, - рассказали в региональном оперштабе.

Кроме того, за минувшие сутки подтвердились еще семь смертей от коронавируса. Всего их в регионе с начала пандемии уже 685.

За сутки из больниц выписали 278 человек. Общее число выздоровевших достигло 24 231.

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