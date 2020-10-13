Введут ли на Среднем Урале тотальный карантин из-за COVID-19: отвечает эксперт

Губернатор Евгений Куйвашев продлил в регионе ограничительные меры до 26 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области вновь начался значительный рост заболевших коронавирусом. Только за минувшие сутки было официально зарегистрировано 218 новых случаев. Всего же их в регионе уже больше 31 тысячи.

Губернатор Евгений Куйвашев вновь начал ужесточать «антиковидные» меры. Так, например, в области вновь стали пристально следить за соблюдением масочного режима: в общественном транспорте и массовых местах. Еще, согласно указу главы региона, 30% сотрудников каждого предприятия обязаны перейти на удаленную работу, все детские комнаты в ТЦ закрыты по выходным, приостановили работу фан-зоны и танцполы у концертных площадок.

А накануне губернатор подписал указ, согласно которому ограничительные меры в Свердловской области продлены еще на две недели – до 26 октября.

Всех уральцев вновь начал волновать вопрос: будут ли в регионе опять вводить жесткий карантин, как это было весной-летом? «Комсомолка» пообщалась с экспертом лабораторной диагностики Александром Соловьевым, чтобы разобраться в ситуации.

- Очевидно, что все страны сейчас, в том числе и Россия, идут по пути не повторения жестких мер, которые накладываются разом на всю страну или отдельные субъекты регионов. Они идут по пути дифференцированных мер с учетом акцента на ситуацию в здравоохранении в отдельно взятом регионе или даже городе, - заметил эксперт. – Поскольку основным фактором более сильного ужесточения мер является то, насколько хорошо справляется с ситуацией система здравоохранения.

По словам Соловьева, сейчас все-таки следует ожидать, что в регионе вновь будет увеличена социальная дистанция, а также введены меры, направленные на ограничение числа собравшихся в одном помещении.

- Все зависит от эпидемиологической ситуации. Вводятся критерии условного светофора: зеленый, желтый, красный уровень опасности, - объяснил эксперт. – Поэтому еще раз повторюсь: тотального блока социальной жизни или бизнесов, как это было весной-летом, сейчас не происходит, и, думаю, вряд ли будет происходить.

По словам Александра Соловьева, вакцинирование от COVID-19 начнется в первом квартале 2021 года – как только завершится последний этап тестирования вакцины.

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