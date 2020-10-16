Для пациентов с коронавирусом и пневмонией подготовят 6 922 тысячи коек Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области готовят дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Всего перепрофилируют койки в 49 больницах. Согласно приказу, опубликованному на сайте минздрава Свердловской области, в список попали 6 922 тысячи коек, в том числе 1 014 - реанимационных. Перепрофилированы они должны быть в течение двух суток.

В Екатеринбурге будет подготовлено 3 338 коек, из них 634 реанимационных. Места для пациентов будут предоставлены в 16 медучреждениях: ЦКБ № 40, ЦГКБ № 6, ЦГКБ № 24, ГКБ № 14, ЦГБ № 2, областной детской клинической больнице, госпитале ВОВ, медицинском центре «Бонум» и других.

Напомним, что накануне было решено перепрофилировать под лечение инфекционных заболеваний единственный в Екатеринбурге хоспис.