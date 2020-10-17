Опальный отец Сергий пригласил Евгения Куйвашева в Среднеуральский женский монастырь

Отец Сергий собирается показать Евгению Куйвашеву как живут и учатся дети при монастыре Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опальный отец Сергий пригласил губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в Среднеуральский женский монастырь. По словам бывшего схиигумена, на главу региона и его окружение оказывается давление о принятии противозаконных санкций в отношении монастыря.

- Прошу Евгения Владимировича, губернатора Свердловской области принять мое приглашение о посещении монастыря «Спорительница хлебов» для личного ознакомления жизнедеятельности насельниц монастыря и ознакомлением общеобразовательного процесса, - обратился Сергий к главе региона.

Также бывший схиигумен рассказал о жизни детей в монастыре. По его словам, они учатся по семейной форме обучения и получают среднее образование. Отец Сергий сообщил ,что с 2007 по 2020 год учебу закончили 136 человек, из них 34 человека получили высшее образование, 9 человек закончили духовную семинарию, а остальные - средне специальное образование.

- Что касается медицинского обслуживания - в монастырь регулярно приезжают с диагностикой до 15 врачей, разных специалистов высшей квалификации. В течение 13 лет по поводу обучения детей претензий к монастырю не было, что подтверждается соответствующими документами, - рассказывает бывший схиигумен.

По словам отца Сергия, в настоящее время опекаемые дети в монастыре не проживают, а остальные находятся с родителями, либо с согласия законных представителей при наличии соответствующих документов. Регулярно дети выезжают с родителями домой.

Напомним ,что ранее Сергий заявил, что все здания монастыря постепенно будут оформлены на РПЦ Екатеринбургской Епархии. При этом на территории Среднеуральского женского монастыря появилась еще одна церковь. Храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы способен вмещать до 4000 человек. Представители Екатеринбургской епархии резко высказались об открытии нового храма «Покров богородицы» на территории Среднеуральского женского монастыря и заявили, что это «очередное безблагодатное и кощунственное действо».

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