100 лет УрФУ: как студент Ельцин играл в волейбол, а «Уральские пельмени» учились сварке

Многих выпускников уральского вуза страна знает в лицо. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В понедельник, 19 октября, исполнится ровно 100 лет с того момента, как Владимир Ленин подписал декрет «Об учреждении Уральского Государственного Университета». Так в Екатеринбурге появился вуз, который с годами стал одним из ведущих в стране. Сейчас он называется Уральский федеральный университет им. Б.Н. Ельцина. За прошедший век его окончили десятки тысяч молодых людей. Среди них немало и тех, чье имя известно всей стране. В этом тексте мы вспомнили некоторых из них.

СЕРГЕЙ ЕРШОВ ПОПАЛ В СТРОЙОТРЯД

Актер и сценарист команды «Уральские пельмени», а также звезда сериала «Реальные пацаны» Сергей Ершов попал на ТВ практически случайно. Он должен был стать инженером-сварщиком. Во всяком случае, именно на такую специальность он поступил учиться в Уральский политехнический институт в 1984 году. Совсем не театральный вуз, и даже не литературный.

Сергей Ершов в стройотряде. Фото: из личного архива Сергея Ершова.

- На первом курсе я попал в стройотряд. И всей душой полюбил стройку, - вспоминал Сергей Ершов. - Даже хотел перевестись на стройфак, но в итоге доучился на сварке. А потом мне предложили работать по специальности в Заречном, сказали, что даже койку в общаге дадут. Но я поехал с высшим образованием в Асбест работать на ремонтно-механическом заводе простым слесарем. Все для того, чтобы поднять производство! У меня руки всегда росли, откуда надо. Поэтому слесарная бригада меня сразу приняла. Я даже пытался вести себя по-взрослому: начал пить чифир, курить папиросы.

В годы учебы Сергей Ершов увлекался игрой в КВН – разные команды приглашали его к себе, как талантливого сценариста. Это впоследствии и свело его с Дмитрием Соколовым, набиравшим команду из строительных отрядов УПИ.

Сергей Ершов в студенческие годы стал увлекаться участием в КВН и так попал в «Уральские пельмени». Фото: Алексей БУЛАТОВ

АНДРЕЙ РОЖКОВ НЕ СМОГ УСТРОИТЬСЯ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ

Другая звезда «Уральских пельменей» Андрей Рожков также в юности был далек от сцены. В Уральский политехнический институт он поступил после окончания школы на специальность «Оборудование и технологии сварочного производства». Правда, технологиями этими после выпускного он не занялся – пошел на стройку в бригаду отделочников и дослужился до инженера снабжения.

- В то время, когда мы оканчивали институт, специальностей таких не осталось, - рассказывал Андрей Рожков. - Время было тяжелое. Многие заводы закрылись, а кушать-то хочется. Вот и пошел я на стройку, потому что там можно было заработать реальные деньги. У меня был личный служебный автомобиль «Москвич». Их еще почему-то называли «Каблук». Тогда мало кто на таких ездил. Можно было перевозить любые грузы: мебель, цемент, гвозди. Какая зарплата была, не помню. Но неплохая. На эти деньги мы с семьей снимали квартиру и даже ездили отдыхать на море на поезде.

Как и Ершов, Рожков выступал в КВН и со временем просто понял, что надо выбирать – либо стройка, либо сцена. Рожков выбрал второе.

Андрей Рожков на хоккейном «Матче всех звезд» в 2017-м. Фото: Алексей БУЛАТОВ

КОСТЯ ЦЗЮ ПОСТУПИЛ В 37 ЛЕТ

Уроженец Свердловской области, всемирно известный боксер Костя Цзю, поступил в Уральский политехнический институт не сразу. В юности, в 80-х, он учился в Свердловском инженерно-педагогическом институте, правда, всего год. А в УПИ прославленный боксер поступил уже в зрелом возрасте, когда ему было 37 лет. Он учился на кафедре Управления в институте физической культуры, социального сервиса и туризма УрФУ. Закончил он его в 2012-м с красным дипломом.

- Шесть лет назад я посетил УПИ - там была какая-то акция - и мимоходом обмолвился: мол, у меня есть почти готовая кандидатская, хочу защитить. Мне говорят: «Давай, конечно!», - вспоминал Костя Цзю после сдачи госэкзамена. - И спрашивают: «А у тебя какое высшее образование?» Говорю: «Никакого!» «Нет, - отвечают, - так нельзя, надо иметь высшее. Хочешь у нас учиться?» «Хочу!» Вот так и отучился шесть лет.

Свой диплом УрФУ Костя Цзю получил в 2012-м. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Госэкзамен тогда боксер сдал на «отлично». Как он признавался журналистам «Комсомолки», ему попались вопросы, которые он хорошо знал.

- Один из них звучал так: «Характеристика некоммерческих организаций», - вспоминал Костя Цзю. - Это прямо в точку, абсолютно мое. Я ведь организовал два благотворительных фонда, являюсь их председателем. В уставах как раз описана некоммерческая деятельность, которую мы ведем. Мне осталось только вспомнить уставы - и ответить на вопрос.

БОРИС ЕЛЬЦИН ЖЕРТВОВАЛ ЗДОРОВЬЕМ РАДИ ВОЛЕЙБОЛА

В УПИ будущий первый президент России поступил в 1950-м году. Учился он на строительном факультете. Однокурсники вспоминали, что он был очень способным и начитанным студентом и всю небольшую стипендию тратил на книги.

Зачетная книжка студента Бориса Ельцина. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Как только вышла большая советская энциклопедия, он сразу стал ее выписывать, - вспоминала Нинель Вилисова, однокурсница Бориса Ельцина. - Каждый том Борис Николаевич читал от первой до последней страницы. Из-за этого позже, когда он уже переезжал из Свердловска в Москву, возникла проблема – он не знал, как перевезти всю свою многотысячную библиотеку и при этом не потерять ни одной книги.

Строительный факультет Борис Ельцин окончил в 1955-м. На снимке он в третьем ряду снизу, четвертая фотография справа.

Однако больше всего времени в студенческие годы Борис Николаевич уделял спорту. Он всерьез увлекся волейболом и не раз играл за сборную Свердловска. Даже собственным здоровьем жертвовал ради спортивных побед.

– Зимой, на втором курсе он заболел гриппом, - говорила Нинель Александровна. - Его сразу положили в нашу институтскую поликлинику, так как в общежитии он мог заразить остальных. А в это время была межгрупповая игра в волейбол, и без Бориса Николаевича наша команда играть не могла. Поэтому ребята принесли ему тренировочный костюм, и он, переодевшись, сбежал из поликлиники - вылез через окно второго этажа. В итоге наша команда выиграла, но у Бориса Николаевича началось осложнение. Его даже отправили в академический отпуск.

В студенческие годы Борис Ельцин играл в волейбол за сборную города. Не забыл он любимый вид спорта и после того, как ушел в отставку с поста президента России. Фото: Архив «КП»

ВЛАДИСЛАВ КРАПИВИН УЧИЛСЯ НА АРТИЛЛЕРИСТА

А вот известный детский писатель Владислав Крапивин учился не в УПИ, а в УрГУ - Уральском государственном университете. Суть та же – это все еще УрФУ – но находится здание почти в центре Екатеринбурга, напротив Драмтеатра. Здесь Владислав Петрович в 1956 году стал изучать журналистику на филологическом факультете. О своем решении идти на журфак Крапивин рассказывал, что выбирал не он, а судьба.

- Изначально у меня было желание пойти в морское училище, но врачи не пустили, сказали, дохлый слишком, - рассказывал Владислав Крапивин журналу «Факс», издаваемому факультетом журналистики. – И я подумал – а почему бы не сделать более смелый шаг и не приблизиться к настоящей литературе? Поеду-ка я в Свердловск. Не так уж далеко, 300 верст.

Свои первые детские рассказы Владислав Крапивин написал в студенческие годы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На факультет журналистики Владислав Крапивин поступил легко. Само обучение далось сложнее. С одним предметом и вовсе пришлось помучиться.

- Мы обучались на военной кафедре. Там учили на артиллеристов и требовалась математика, - вспоминал Крапивин. – А я же в ней ни бум-бум! И для всех нас она была очень трудной.

Еще студентом Крапивин работал внештатным корреспондентом в местной газете. Тогда же начал писать рассказы для детей. Первый был напечатан в 1956 году. С тех пор его произведениями зачитываются все школьники страны. До столетия родного вуза писатель не дожил. Он скончался 1 сентября этого года.

АЛЕКСЕЙ ИВАНОВ ПОДДЕЛАЛ СПРАВКУ

Кстати, на том же факультете журналистики УрГУ учился и другой знаменитый отечественный писатель. Автор «Географ глобус пропил» Алексей Иванов поступил на него в 1987 году, когда ему было 18 лет. Для этого ему пришлось переехать из города Перми, где жила его семья. Сам Иванов как-то рассказывал, что когда пришла пора выбирать вуз, его выбор пал на УрГУ, потому что именно в Свердловске в те годы выходил популярный у писателей-фантастов журнал «Уральский следопыт».

Писатель Алексей Иванов поступал в крупнейший уральский вуз дважды. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Учился он в нем всего год, после чего его отчислился. В 1990-м он поступил заново, но уже на факультет искусствоведения и культурологии. Как признавался позже Иванов, чтобы поступить он подделал справку о том, что он якобы сотрудник музея. Знание искусствоведения, кстати, позже помогло Иванову создать одну из декораций для фильма «Тобол», снятого по его книге.

- Я начертил целое подворье моего героя Семена Ремезова, - рассказывал «Комсомолке» Алексей Иванов. - Дело в том, что я искусствовед, долгое время специализировался на деревянном зодчестве, хотя потом ушел в книжную графику…Но, в общем, я взял ватман и начертил. Руки все помнят. Меня всегда прельщал язык искусствоведов: они умеют удивительно описать живописное произведение так, чтобы перед глазами вспыхнула картинка. В свое время, когда я поступал на факультет, очень хотел этому научиться.

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