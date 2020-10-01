Катрин Денев собирала грибы, а Гендальф стращал студентов: в ожидании Стивена Сигала вспоминаем чем зарубежные «звезды» занимались в Екатеринбурге

В Екатеринбурге зарубежные «Звезды» бывают нечасто. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

В эти выходные в Екатеринбург впервые прилетит звезда американских боевиков 90-х годов Стивен Сигал («В осаде», «Смерти вопреки», «Мачете», - Прим. Ред.). Правда, в столице Урала он будет не фильмы показывать. Он примет участие в Фестивале айкидо, как главный инструктор, а также даст мастер-класс детям и взрослым – Сигал, как-никак, мастер боевых искусств и имеет 7-й дан по айкидо.

О деталях визита Стивена Сигала в Екатеринбург в выходные расскажут наши журналисты. А пока предлагаем вспомнить, чем в нашем городе занимались другие зарубежные знаменитости, когда приезжали.

АКТРИСА САША ГРЕЙ ЖАЛОВАЛАСЬ НА УРАЛЬСКИХ ВОДИТЕЛЕЙ

Имя Саши Грей известно всякому истинному ценителю кино. Ведь именно она играла главную роль в знаменитом фильме «Девушка по вызову», снятом оскароносным режиссером Стивеном Содербергом («Одиннадцать друзей Оушена» с Джорджем Клуни и «Эрин Брокович» с Джулией Робертс – тоже его рук дело, - Прим. Ред.).

В рамках рекламной кампании Саша Грей должна была приехать в Екатеринбург на машине, но под Хабаровском та сломалась, поэтому актрисе пришлось лететь на самолете. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Ее также можно было увидеть на главных ролях в паре с актером Элайджа Вудом (трилогия «Властелин колец», - Прим. Ред.) в триллере «Открытые окна» и еще в 15 художественных фильмах, среди которых была даже юмористическая короткометражка от режиссера «Стражей Галактики» Джеймса Ганна. Известна Саша Грей также своим литературным и музыкальным творчеством и участием в озвучке видеоигр.

В Екатеринбург она прилетела в мае 2013 года, когда гастролировала по России в рамках рекламной кампании одного отечественного сайта. Здесь она раздала автографы фанатам, которых на встречу пришло несколько сотен, а также провела пресс-конференцию, на которой рассказала о своих впечатлениях об Урале.

Очередь из желающих сфотографироваться с Сашей Грей. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я уже повидала множество российских городов, но Екатеринбург из них самый большой, - отметила актриса. - Это чудесный город, очень красивый, но местные мужики гоняют по дорогам, словно сумасшедшие!

А вот о российских дорогах, напротив, зарубежная актриса отозвалась с похвалой.

- Ваши дороги не такие уж и плохие, как вы говорите, - заметила Саша Грей. - Проселочные действительно не очень хорошие, а вот шоссейные наоборот, отличные. А что меня очень в России поразило, так это то как вкусно здесь готовят.

Уральские дороги Саша Грей похвалила, а еще удивилась лихой езде наших автомобилистов. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ИЭН МАККЕЛЕН ПРИВИВАЛ ЛЮБОВЬ К ШЕКСПИРУ

Если сказать «в Екатеринбург летит Иэн Маккелен», то возможно немногие сразу поймут о ком идет речь. Поэтому лучше сразу добавить «Ну тот, который волшебника Гендальфа во «Властелине колец» играл».

Он же играл и суперзлодея Магнето в серии кинокомиксов «Люди Икс». И хотя в России этого актера больше знают по голливудским блокбастерам, на родине в Великобритании он гораздо больше известен как театральный актер, сыгравший практически во всех пьесах Уильяма Шекспира.

Иэна Маккелена в нашей стране больше знают по роли волшебника Гендальфа в трилогии «Властелине колец». Но на родине в Великобритании он знаменит в первую очередь за работу в театре. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Привить эту любовь к Шекспиру уральской публике он и прилетел в Екатеринбург в июне 2016 года. Иэн Маккелен был, пожалуй, главным гостем уральского фестиваля «Шекспир в летнюю ночь». Здесь 77-летний актер показал участникам фестиваля фильм «Ричард III».

- В фильме Ричарда III убивают. И его действительно убили. Он был британским королем, - обратился к публике Иэн Маккелен. - Недавно были найдены его останки под автостоянкой на севере Британии. Человек, который убил Ричарда, сам стал королем. Это был дедушка Елизаветы I, которая правила во времена Шекспира. Шекспир вообще никогда не следовал истории. Поэтому мы решили, что действие нашего фильма будет происходить в 1930-х годах. По всей Европе к власти приходят фашисты. В Италии, в Испании. К счастью, фашисты не пришли к власти в Великобритании, но в нашем фильме это произошло. Поэтому, в картине я ношу черную нацистскую униформу. И мне кажется после того, как режиссер Брайан Сингер увидел меня в этой форме, он дал мне роль Магнето в «Людях Икс». То есть если бы не было «Ричарда III», Магнето тоже могло не быть.

Иэн Маккелен произносит свое знаменитое «Ты не пройдешь!». Фото: Алексей БУЛАТОВ

Во время общения с залом, Маккелен вдруг обратился к студентам:

- Судя по возрасту большинство зрителей студенты. Что ж, у меня есть для вас совет. Вы должны усердно готовиться к экзаменам! Если вы не будете этого делать, сами знаете, что произойдет…

После этих слов, словно Гендальф из «Властелина колец» актер вскинул руку и громко произнес ту самую известную фразу из трилогии о кольце и хоббитах: «Ты не пройдешь!».

КАТРИН ДЕНЕВ НАШЛА ШАМПИНЬОНЫ В ЦЕНТРЕ ЕКАТЕРИНБУРГА

Знаменитая французская актриса и певица Катрин Денев была в Екатеринбурге лишь однажды – в сентябре 2012 года. К нам она прилетела на благотворительный концерт и провела здесь несколько дней. С прессой кинодива общалась неохотно – посетила пресс-конференцию, но на ток-шоу местных телеканалов идти передумала. Беседе с тележурналистами она предпочла прогулку по уральской столице.

Она целый час рассматривала картины в Музее изобразительного искусства на Воеводина, потом посетила Храм-на-Крови, где внимательно осмотрела иконы, а потом зашла в магазин одежды и едва не купила соболиную шубу, но передумала, когда узнала, что та стоит 1 миллион 800 тысяч рублей.

Катрин Денев провела в Екатеринбурге несколько дней. Фото: Алексей БУЛАТОВ

На следующий день она пообщалась с малышами, которые лечились в детском центре онкологии и гематологии, а затем отправилась на прогулку с победителем благотворительной акции. Ее общество было «лотом» аукциона. Во второй день визита Катрин Денев также посетила Минералогический музей, а на выходе из него радостно воскликнула:

- Грибы!

Среди опавших листьев сбоку от музея она разглядела белые шляпки шампиньонов.

- Дайте мне мешок! Почему у вас никто не собирает шампиньоны? – недоумевала кинодива.

Что стало потом с собранными ею грибами, неизвестно. Во всяком случае обедала она потом не ими, а пельменями со сметаной. Стол для нее был накрыт в Доме актера, где проходила встреча с уральскими театралами.

Актриса приехала по делам, но и погулять по Екатеринбургу успела. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ТИЛЛЬ ЛИНДЕМАНН БРОСАЛСЯ РЫБОЙ И ТОРТАМИ

В марте этого года в Екатеринбург с концертом прилетел эпатажный солист группы Rammstein Тилль Линдеманн. В райдере, списке требований для организаторов, он указывал, что барабаны на сцене должны быть белые, а микрофоны черные. Еще из интересных условий – организаторы должны были предоставить ему два недырявых ведра на 30 литров каждое, 200 бутылок воды комнатной температуры на сцене и 100 килограммов льда.

На концерте Тилля Линдеманна в сторону зрителей бросали тортики и сырую рыбу. Фото: Максим Воробьев

Сам концерт проходил в «Екатеринбург-ЭКСПО», куда Линдемана должны были доставить на VIP-машинах. Кстати, желающих послушать музыканта вживую было так много, что на входе в концертный зал образовалась огромная человеческая «пробка».

Во время концерта на огромном экране за сценой показывали странные, а порой и шокирующие сцены. В одном из роликов, например, Тилль Линдеманн тащит по снегу тело женщины. А в середине концерта музыканты вдруг стали бросать в зрителей торты. И ладно торты… Ближе к финалу в ход вообще пошла сырая рыба.

МЭРИЛИН МЭНСОН ПРОДАВАЛ «АУДИЕНЦИИ» С СОБОЙ ФАНАТАМ

Музыкант Мэрилин Мэнсон посетил Екатеринбург в 2012 году. Здесь он провел концерт на сцене КРК «Уралец». Мэнсон известен эпатирующими и шокирующими сценками, которые он разыгрывает во время концерта. Поэтому на улице, если кому вдруг станет плохо, дежурила «скорая» и пожарная машина.

По самому Екатеринбургу музыкант не погулял. Пообщаться с ним фанаты могли, только заплатив 6 тысяч рублей за «аудиенцию».

Мэрлин Мэнсон сменил за концерт несколько образов. Фото: Андрей ГОРБУНОВ

- Нас выстроили в очередь и пускали по пять человек, - рассказывала одна из поклонник, оплатившая встречу с музыкантом. - Мэнсон сидел в небольшой полностью черной «палатке», в которой из освещения была только настольная лампа. Я зашла внутрь, и в голове осталась только одна мысль: «О черт, это же настоящий Мэнсон!» Ноги подкашивались, на лице блуждала нелепая улыбка. Мало кто разговаривал с ним – все были шокированы встречей. Я дала ему блокнот и свой паспорт. Мэнсон расписался, сказал: «Thank you», и пожал руку. Он произвел впечатление добрейшего человека. Потом мы фотографировались. Я обняла этого огромного дяденьку. Это было очень приятно! Фотограф пару раз щелкнул, и я ушла...

Другое дело - музыканты из его группы. Гитарист Твигги Рамирез и басист Фред Саблан тогда, говорят, полночи сидели в баре с фанатками. А барабанщик Джейсон Саттер гулял по городу, осматривал достопримечательности. Особенно его впечатлил памятник Ленину.

МАЙК ТАЙСОН УЧИЛ ВЕРИТЬ В СЕБЯ

Легендарный боксер Майк Тайсон, ну или «Железный Майк», как его еще называют, прилетал в Екатеринбург в феврале 2018 года. Во Дворце игровых видов спорта он должен был дать пару уроков, показать, как можно отбиться от уличных хулиганов. На эту встречу к ДИВСу пришли тысячи поклонников боксера.

- Очень отрадно, что столько малышей в зале занимаются боксом, - сказал гостям Майк Тайсон, когда поднялся на ринг. - Я был таким же, как и вы. Маленьким, и старался изо всех сил, чтобы стать лучшим. И стал. Вот и вы будьте такими же.

Майк Тайсон два раза был в Екатеринбурге. Фото: Алексей БУЛАТОВ

После этого он стал раздавать автографы, а потом ушел с ринга. Мастер-класса от «Железного Майка» тогда, к сожалению, не состоялось. Из ДИВСа он отправился в строящуюся академию единоборств у КРК «Уралец», где надел очки виртуальной реальности и поиграл в бокс уже на приставке.

- О боже, он идет на меня, - неожиданно вскрикнул Тайсон, когда компьютерный соперник двинулся на него. - Уйди!

В том же году, но уже в сентябре Майк Тайсон снова приезжал в Екатеринбург.

Надев шлем, Тайсон показал как разить противника, правда не реального, а виртуального. Фото: Алексей БУЛАТОВ

ДОЛЬФ ЛУНДГРЕН ПОДАЛ МИЛОСТЫНЮ

В 2008 году в Екатеринбурге, кстати, побывал другой герой боевиков 80-х и 90-х. Дольф Лундгрен, звезда фильмов «Рокки 4», «Универсальный солдат» и «Неудержимые» приезжал в столицу Урала якобы для того, чтобы снимать фильм. Оценивая уральские виды и погоду, Лундгрен даже заметил:

- Напоминает родную Швецию. Похожие улочки, похожий климат – также пасмурно и дождливо.

Дольфа Лундгрена пустили в колокольню Храма-на-Крови. Фото: Владимир Андреев

А еще голливудская знаменитость посетил Храм-на-Крови, у которого бросил монетку в стакан одному из нуждающихся людей, а также поделился историей о том, как накануне он провел время на Урале.

- Я встретился здесь с полковником, он руководит отрядом специального назначения, - рассказал нашему журналисту в 2008-м году Дольф Лундгрен. - Вчера ему вручили какую-то награду очень почетную. Он мне и говорит: «По нашей традиции орден надо обмыть в водке». Достал рюмку, хотел туда налить. Но тут у него забрали ее и поставили стакан. Большой такой. Полковник бросил туда медаль, налил до краев водки и выпил! Потом глубоко вздохнул, облизал медаль и положил аккуратно в коробочку. Настоящий мужчина! Многие бы на его месте через пять минут уже упали, а он еще мне наливал. Я хочу, чтобы такой эпизод был и в моем новом фильме, который собираюсь снимать на Урале.