В Екатеринбурге пройдет фестиваль по айкидо под руководством Стивена Сигала

В 2016 году Сигал получил паспорт гражданина РФ Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Екатеринбурге со 2 по 4 октября пройдет фестиваль по айкидо. Главным инструктором фестиваля станет звезда Голливуда Стивен Сигал. Ожидается, что 68- летний Сигал проведет тренировки для спортсменов.

- Главным инструктором Фестиваля станет Стивен СИГАЛ сенсей, 7 дан айкидо Айкикай! В программе фестиваля: мастер-классы для детей и взрослых, аттестации на степени «кю» и «дан», показательные выступления команд-участниц, - говорится в анонсе мероприятия.

Программа фестиваля. Фото: федерация айкидо России

Согласно информации на сайте федерации айкидо России, фестиваль пройдет в Верхней Пышме в Дворце спорта УГМК. В рамках фестиваля также состоится турнир по универсальному айкидо.

Отметим, что в планах Стивена Сигала оформить дальневосточный гектар в Бурятии. Побывав в республике, голливудский актер Стивен Сигал тоже решил обзавестись землей в этом районе.

СПРАВКА «КП»

3 ноября 2016 года указом Президента России Владимира Путина Сигал получил российское гражданство. 25 ноября 2016 года Владимир Путин лично вручил Стивену Сигалу паспорт гражданина России.