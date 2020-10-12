В Екатеринбурге живодер, который жестоко избил собачку в лифте, отделался обязательными работами

Геннадия Вялкова отправили на обязательные работы Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге суд начал рассматривать уголовное дело в отношении живодера Геннадия Вялкова. Житель уральской столицы «прославился» на весь Урал после пьяной выходки. Два месяца назад Вялков со всей жестокостью запинал в лифте пекинеса своей сожительницы по кличке Николь. Момент избиения собачки попал на камеры видеонаблюдения.

Сам Вялков не смог внятно объяснить, почему напал на милое домашнее животное. Лишь сказал, что «хотел придать собаке ускорения».

- С его слов, он был пьян. Они приехали домой, а собака его отказалась слушать – вместо того, чтобы идти, она легла и идти отказывалась. Поэтому он ничего лучше не придумал, как ей вот таким образом придать ускорение, - рассказали волонтеры «Зоозащиты». – Конечно, если собака в стрессе от того, что хозяин орет пьяный, она легла и замерла. В руки, видимо, взять совсем было нему, или кило девятьсот – сильно тяжелая ноша для этого детины и его женщины. В общем, вину признает, от содеянного не отказывается.

Живодер пришел на суд, но отказался общаться Фото: Олег ГАЛИМОВ

Вялков пришел на суд, но отказался общаться с журналистами. При этом он заявил, что надеется, что собаку ему вернут.

- Мы вернулись из отпуска. В то время собака была у знакомых. И раньше проблем не было. Она выполняет все команды. Просто упиралась, не заходила в лифт, - рассказал Вялков.

А Николь пришла вместе с волонтером фонда «Зоозащита». До решения суда собака находится на ее попечении.

Во время суда, гражданская жена Геннадия рассказала, что после избиения собачки тот оплатил ее лечение. При этом доход мужчины всего 15 тысяч, тогда как его жены - 40 тысяч.

- Я раскаиваюсь, но очень хочу вернуть собаку, - заявил на суде Вялков во время последнего слова, полностью признав вину. - Прошу строго не судить.

Помощник прокурора запросил для него наказание в виде 360 часов обязательных работ. При этом у мужчины есть несовершеннолетний ребенок.

В итоге, суд постановил признать Геннадия Вялкова виновным и назначить ему наказание в виде 320 часов обязательных работ. Суд учел наличие у живодера малолетнего ребенка и признание вины.

Сейчас Николь все еще находится у волонтеров фонда «Зоозащита» - там она проходит реабилитацию. Но собаку могут вернуть сразу же, как только пожелает хозяйка.

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