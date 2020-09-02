«Ей очень повезло»: собака из Екатеринбурга, которую жестоко избил живодер, идет на поправку

Фото: фонд "Зоозащита"

Пару дней назад мы рассказывали жуткую историю маленькой собаки по кличке Николь, которую в лифте дома на Латвийской, что в Екатеринбурге, жестоко избил живодер. Мужчина оказался сожителем хозяйки собаки, которая тоже присутствовала во время расправы.

Произошедшее стало известно благодаря неравнодушным соседям, которые опубликовали запись с камеры видеонаблюдения в лифте, а также вызвали полицию. К хозяйке приехали волонтеры фонда «Зоозащита» и забрали животное на обследование. Оказалось, что у маленькой Николь были жуткие травмы.

У собаки множественные травмы. Фото: фонд "Зоозащита"

Сегодня утром, 2 сентября, добровольцы рассказали, что собака идет на поправку – у нее взяли все необходимые анализы, провели УЗИ и рентген. Состояние Николь – удовлетворительное, она потихоньку начала есть, психологическое состояние тоже хорошее.

- Собака в течке, и очень повезло, что от удара такой силы у нее не лопнули увеличенные фолликулы яичников, и вообще обошлось без серьезных травм, - рассказали волонтеры «Зоозащиты». – Сейчас Николь у нашего волонтера. По акту она передана фонду на ответственное хранение, и до решения суда мы не имеем право передавать собаку никому.

Добровольцы также подали два заявления в полицию – первое на мужчину, избившего собаку, о привлечение его к ответственности за жестокое обращение с животными, и второе на хозяйку с требованием забрать у нее собаку в связи с угрозой ее жизни и здоровью.

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