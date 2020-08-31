«Животное отлетело от стены лифта»: в Екатеринбурге живодер жестоко избил собаку

Находящаяся в лифте женщина пыталась остановить мужчину. Фото: скриншот с видео

В ночь с 30 на 31 августа в Екатеринбурге, в микрорайоне Компрессорный, произошла ужасная сцена: с лифте одного из домов по улице Латвийская мужчина жестоко избил маленькую собаку. Согласно видео, которое опубликовано в сообществе «Инцидент Екатеринбург», он со всей силы пинает лежащее у входа в подъемник животное – так, что собака отлетает от стены. Но на этом мужчина не останавливается и продолжает пинать.

Вместе с мужчиной в лифт зашла женщина – она пыталась остановить живодера и взяла животное на руки.

Осторожно, видео в категории «18+». Мы просим не смотреть его беременных, кормящих и слабонервных.

По словам очевидца, который и поделился записью с камеры видеонаблюдения в лифте, ужасающий поступок мужчины всплыл после того, как жильцы дома решили посмотреть видеозапись – дело в том, что в лифте кто-то заметил собачьи экскременты. На место сразу же вызвали полицию. Мужчину забрали в отдел для дачи показаний, а несчастное животное отвезли в ветклинику. Сейчас собакой занимаются волонтеры «Зоозащиты» - по словам зоозащитника Анны Вайман, пока что точное состояние ее неизвестно, она находится на обследовании.

- На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа ОП 6 УМВД России по Екатеринбургу. Мужчина был опрошен, по данному факту проводится проверка. Собака направлена в ветеринарную клинику для проведения судебно-медицинского исследования, - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

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