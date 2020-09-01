«Внутренности чуть не лопнули из-за удара»: волонтеры из Екатеринбурга спасли собаку, которую жестоко избил живодер

Собаку забрали и отвезли в ветклинику на обследование. Фото: фонд "Зоозащита"

Минувшим днем, 31 августа, в соцсетях разлетелось жуткое видео, как в доме на Латвийской, что в Екатеринбурге, мужчина жестоко избил свою же собаку. Все это происходило в лифте, свидетелем была стоящая рядом с живодером женщина. Как оказалось, она являлась хозяйкой собаки, а мужчина – ее сожителем.

Произошедшее вспыло благодаря записи с камеры видеонаблюдения, которую опубликовали соседи живодера. На место сразу же вызвали полицию, которая приехала на место происшествия и опросила мужчину. Как рассказали в фонде «Зоозащита», чьи волонтеры занялись этой ситуацией, собаку передали хозяйке при условии, что она свозит животное в ветклинику и получит заключение о состоянии здоровья. Но этого сделано не было.

Находящаяся в лифте женщина пыталась остановить мужчину. Фото: скриншот с видео сообщества "Инцидент Екатеринбург"

Тогда волонтеры с полицией повторно пришли в гости к хозяйке, на нее составили административный протокол, а собаку забрали и передали в фонд «Зоозащита».

- Вы бы видели эту кроху! Видео не передает всю трепетность этого создания по кличке Николь. Кило девятьсот – меньше кошки, глаза на мокром месте и непонимание того, что происходит. Но огромное доверие к людям, несмотря на случившееся, - рассказывают волонтеры.

Николь доставили в освидетельствование, после чего отвезли в клинику «Доктора Тебенькова». По словам добровольцев, заключение убдет готово только через 2-3 дня, однако после сделанного УЗИ стало ясно: у собаки киста яичника («Она чудом не лопнула из-за удара!») и кровь в мочевом пузыре.

- До конца довести УЗИ не смогли – собаке было очень больно. Обнаружены многочисленные гематомы, перелом клыка, кровоизлияние, собака хромает на заднюю лапу, - рассказывают в фонде. – Удивляемся, как она вообще осталась целой после нанесения таких побоев. До суда мы Николь не имеем права передавать третьим лицам, равно как и возвращать этим «недохозяевам». Грустно, что в этой семье осталась еще и кошка.

Сейчас собака находится под опекой волонтеров фонда «Зоозащита», ей дают все необходимое лечение.

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