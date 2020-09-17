«Решил пинком придать ей ускорение»: живодер из Екатеринбурга рассказал, зачем избил собачку в лифте

Николь уже идет на поправку. Фото: фонд "Зоозащита"

В конце лета, 31 августа, в многоэтажке Екатеринбурга произошло событие, которое взбудоражило не только уральцев, но и жителей других регионов России. Мужчина в лифте своего дома на улице Латвийская жестоко избил маленькую собачку по кличке Николь. На видеозаписи, которую опубликовали соседи мужчины, видно, как он со всей силы пинает несчастное животное – да так, что оно отлетает от стены. После этого мужчина не остановился и продолжил пинать Николь.

Позже оказалось, что собака принадлежала сожительнице мужчины, которая также присутствовала в лифте во время расправы. Но она никак не заступилась за своего питомца. Потребовалось несколько дней, чтобы волонтеры фонда «Зоозащита» в присутствии полиции сумели изъять Николь и отвезти ее в ветклинику на обследование. Оно показало кисту яичника и кровь в мочевом пузыре, а также многочисленные гематомы, перелом клыка и кровоизлияние.

Сейчас волонтеры «Зоозащиты» намерены идти в суд, чтобы наказать обидчика собаки. Полиция, кстати, уже завела на него уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

- В отношении фигуранта избрала мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок три года, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

До решения суда Николь находится под присмотром волонтеров фонда «Зоозащита». Сейчас она чувствует себя намного лучше, ее окружили любовью и заботой. «Она уже освоилась в дружной компании домашних питомцев нашего волонтера и даже уже проявляет характер. Но есть определенные правила поведения и методы воспитания – в общем, делают из собаки приличную даму», - рассказали в фонде.

Вместе с тем, дознаватели, которые ведут дело живодера, сумели поговорить с ним самим и выяснить причины жестокого поступка.

- С его слов, он был пьян. Они приехали домой, а собака его отказалась слушать – вместо того, чтобы идти, она легла и идти отказывалась. Поэтому он ничего лучше не придумал, как ей вот таким образом придать ускорение, - рассказали волонтеры. – Конечно, если собака в стрессе от того, что хозяин орет пьяный, она легла и замерла. В руки, видимо, взять совсем было нему, или кило девятьсот – сильно тяжелая ноша для этого детины и его женщины. В общем, вину признает, от содеянного не отказывается.

По словам волонтеров фонда, постановление о ветеринарной экспертизе вынесено и направлено в Ветеринарную Академию. Она будет готова к 21 сентября, после чего все материалы дела передадут в суд. «Мы приложим максимум усилий, чтобы собаку не возвращать таким хозяевам», - уверяют добровольцы.

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