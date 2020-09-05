«Мы сами не ожидали»: собачку из Екатеринбурга, которую в лифте жестоко избил живодер, хотят забрать люди со всей России

Фото: фонд "Зоозащита"

В последний день лета, 31 августа, в соцсетях и СМИ разлетелось видео жестокого издевательства над маленькой собачкой по кличке Николь. Мужчина забил ее ногами прямо в лифте собственного дома в Екатеринбурге, на Латвийской. Во время расправы присутствовала и хозяйка собаки.

Произошедшее стало известно всем благодаря неравнодушным соседям, которые опубликовали запись с камеры видеонаблюдения в лифте и вызвали полицию. После этого к дому живодера приехали волонтеры фонда «Зоозащита».

Спустя сутки собаку удалось изъять, чтобы отвезти ее в ветклинику. К счастью, серьезных травм не было, но теперь животное должно пройти курс восстановления и лечения. Сейчас оно находится у одного из волонтеров фонда. А на мужчину завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». Теперь ему грозит вплоть до трех лет колонии.

По словам волонтеров, Николь уже идет на поправку и чувствует себя хорошо. До решения суда она находится у добровольцев.

- Со всей России приходят сообщения о том, что люди поражены и переживают, многие вне себя от увиденного. Огромное количество людей готовы забрать Николь и предлагают свои кандидатуры на роль хозяев для нее, - рассказали в фонде. – Готовы приехать из Сочи, Курска, Нижнего Новгорода и других городов. Это понятно – такая огласка предана случившемуся, мы сами не ожидали. Если суд постановит изъять Николь из этой семьи, мы будем вести очень строгий отбор среди желающих.

При этом волонтеры расстраиваются, что все хотят приютить у себя только Николь. Хотя на попечении фонда сейчас находятся 250 собак и 150 кошек. И всем им также нужны добрые хозяева.