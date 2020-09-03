Грозит до трех лет тюрьмы: на живодера из Екатеринбурга, жестоко избившего собачку в лифте, завели уголовное дело

Сейчас Николь находится под присмотром волонтеров фонда "Зоозащита". Фото: предоставлено фондом

Весь Екатеринбург сейчас следит за судьбой маленькой собачки по кличке Николь. В ночь с 30 на 31 августа в лифте многоэтажки на Латвийской, что в Екатеринбурге, ее жестоко избил мужчина. Со всей силы он пнул животное в стену – да так, что оно отлетело. И после этого не остановился, продолжив избивать собаку ногами.

Как оказалось, животное принадлежало его сожительнице, которая также присутствовала при расправе. Произошедшее стало известно всему городу благодаря неравнодушным соседям, которые опубликовали запись с камеры видеонаблюдения из лифта, а затем вызвали полицию. В ту же ночь к живодеру приехали волонтеры фонда «Зоозащита».

В итоге, Николь удалось изъять у хозяйки и передать в ветклинику на обследование. У нее взяли все необходимые анализы, провели УЗИ и рентген. Ветеринары обнаружили у собаки кисту яичника и кровь в мочевом пузыре.

- До конца довести УЗИ не смогли – собаке было очень больно. Обнаружены многочисленные гематомы, перелом клыка, кровоизлияние, собака хромает на заднюю лапу, - рассказывают в фонде. – Удивляемся, как она вообще осталась целой после нанесения таких побоев. До суда мы Николь не имеем права передавать третьим лицам, равно как и возвращать этим «недохозяевам». Грустно, что в этой семье осталась еще и кошка.

Фото: предоставлено фондом

Собаку передали в фонд на ответственное хранение. Волонтеры подали в полицию два заявления – первое на живодера, чтобы привлечь его к ответственности за жестокое обращение с животными, а второе на хозяйку – с требованием забрать у нее собаку в связи с угрозой ее жизни и здоровью.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, на мужчину завели уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными».

- В отношении фигуранта избрала мера пресечения в виде подписки о невыезде. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок три года, - добавили в ведомстве.

Сама Николь сейчас чувствует себя лучше – ее психологическое состояние в норме, она потихоньку начала есть. Сейчас она находится у руках одного из волонтеров фонда «Зоозащита».

- У нее нормальное состояние. Ничего нового пока нет. Сейчас она дома у волонтера. Если что-то совсем супер-новое, я оперативно выкладываю, - рассказала Анна Вайман, волонтер фонда. – Мы писали заявление на хозяйку с требованием забрать собаку. Мы намерены пойти в суд. Других никаких вариантов нет. Кошку тоже постараемся забрать на том же основании, на котором забирали и собаку – угрозой жизни и здоровью. Живодер с нами не разговаривал – когда мы пришли, он спрятался под одеяло и лежал, как будто бы спал. Объяснений мы не получили ни от него, ни от его сожительницы. Она только сказала, что в первый раз такое. А вообще, у нас цель была – забрать животное, а не разговаривать с ними.

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