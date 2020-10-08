«Там почва кислая, она разрушает ДНК»: судмедэксперт усомнился, что под Екатеринбургом в 90-х были найдены останки Николая II

Николай II Романов с родными. Фото: Государственный архив РФ/ Репродукция музейного комплекса "Царский"

Больше 102 лет назад в Екатеринбурге большевики убили Царскую семью. После этого останки Николая II и его близких были вывезены за город и сокрыты в земле. По официальной версии, этим местом первоначально была одна из шахт в месте, которое известно сейчас, как Ганина Яма. Скрыть без следа тела большевикам в шахте не удалось, поэтому вскоре они отвезли их в другое место – лишь единицы в Советском Союзе знали, где именно оно находится.

В 1979 году группа из шести энтузиастов, в которую входили геофизики, тайно от советской власти связалась с потомками одного из участников расстрела и узнала, что место захоронения находится в Поросенковом логу неподалеку от Ганиной Ямы.

Они самостоятельно провели раскопки, и нашли там человеческие останки, правда, там же они их и оставили. Лишь в 1991 году, связавшись с Борисом Ельциным, они инициировали официальные раскопки. Правительственная комиссия, которая занималась исследованием найденных человеческих останков, в 1998 году объявила, что это именно останки Царской семьи и их слуг. После этого их захоронили в Петропавловском соборе Санкт-Петербурга. При этом Русская православная церковь до сих пор не признает их в качестве останков Царской семьи.

Так сейчас выглядит место на Ганиной яме, где 102 года назад большевики предположительно попытались сокрыть останки Николая II и его близких. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В трагических событиях 1918 года до сих пор остается много белых пятен. В связи с этим в 2015 году Следственный комитет России возобновил расследование по факту гибели отрекшегося русского императора и его родных. Ведут свое расследование и энтузиасты, например, судебно-медицинский эксперт-криминалист Юрий Григорьев, автор книг и публикаций, посвященных останкам, найденным в Поросенковом логу. Сегодня, 8 октября, он выступил на конференции, проводимой Екатеринбургской епархией в монастыре на Ганиной Яме. Один из главных его тезисов – тела Николая II и его родных могли быть разрублены и сожжены большевиками именно на Ганиной Яме, где сейчас и стоит монастырь в память о тех трагических событиях. Ниже приводим несколько цитат из его выступления.

ЗАЧЕМ РАЗРУБАТЬ ЦАРСКИЕ УКРАШЕНИЯ В ЛЕСУ

В 1918 году, спустя несколько дней после гибели Царской семьи Екатеринбург снова взяли белые. Тогда же Верховный правитель Колчак поручил судебному следователю Николаю Соколову выяснить, что стало с Николаем II и его близкими. Допросы тех, кто сторожил отрекшегося императора в доме Ипатьева, привели его к шахтам за городом. Там, по словам Юрия Григорьева, изучавшего работу Соколова, было обнаружено несколько улик.

- В том месте следователем Соколовым был обнаружен человеческий палец, ровно отделенный от тела, и кусочки кожи, - говорит Юрий Григорьев. - Было найдено много мелких предметов, среди них и драгоценности – жемчужины, топазы, разрушенный золотой браслет, а также украшение из золота со следами действия рубящего предмета. Это ничем объяснить нельзя. Если драгоценности сняты с тела, то разрубать их не надо. А вот если они были залиты кровью и стали не видны на теле, тогда становится понятно, почему украшения могли разрубить. Также там было найдено много костей. Следователь Соколов сделал их фотографию и, покинув Екатеринбург, показал врачу Белоградскому. Тот сказал, что они разрубались, и не исключил их принадлежность к человеку.

Некоторые украшения, найденные на Ганиной яме, были разрублены. Фото: Алексей БУЛАТОВ

СВИНЕЦ ОТ ПУЛЬ ЕСТЬ, А САМИХ ПУЛЬ НЕТ

Еще одна находка следователя Соколова, которая вызвала вопросы у Юрия Григорьева – кусочки свинца, которые были найдены на Ганиной Яме. По версии Юрия Григорьева, этот свинец вытек из пуль, попавших в членов Царской семьи.

- Таких кусочков свинца было 24, а пустая оболочка от пули только одна, - отмечает Григорьев. – В своем докладе вдовствующей императрице Марии Федоровне (мать Николая II, после революции покинувшая Россию, - Ред.) он делал вывод, что тела уничтожались сожжением при помощи бензина и серной кислоты. Соколов установил, что вместе с телами к шахте привезли около 40 пудов бензина и 11 пудов серной кислоты. Я нахожу лишь одно объяснение тому, почему там было 24 кусочка свинца от пуль, но не было оболочек пуль. Сами оболочки мельхиоровые (сплав меди с никелем, - Ред.). При взаимодействии с серной кислотой и никель, и медь превращаются в белый порошок и растворяются в воде. Поэтому, когда растворяли тела, растворились и оболочки. А свинец остался в том месте, где тела растворялись.

Снимок из доклада Юрия Григорьева. Фото: Алексей БУЛАТОВ

О том, что на Ганиной Яме кто-то пытался что-то сжечь, по версии Юрия Григорьева говорят и следы от большого костра, который обнаружил в 1918 году следователь Соколов.

Сотрудники Следственного комитета России в июле заявили – останки императорской семьи, найденные в Поросенковом логу, никто не пытался растворить в кислоте. К такому выводу специалисты пришли во время проведения одной из 37 судебных экспертиз.

СКОЛЬКО НУЖНО ВРЕМЕНИ, ЧТОБЫ СЖЕЧЬ ТЕЛО

- Иногда можно услышать, что сжечь тело за двое суток невозможно. На самом деле это противоречит результатам исследований, - говорит Юрий Григорьев. - На сожжение тела нужно 300 килограмм дров и меньше суток. Некоторые исследователи говорят, что нужно всего восемь часов, некоторые что 16. Времени, чтобы уничтожить тела, хватало. Если сначала обжечь кости, то останется только неорганика – кальций, фосфор. И вот если их обработать кислотой, то произойдет практически полное уничтожение.

Судмедэксперт Юрий Григорьев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

МОЖНО ЛИ ВЕРИТЬ ДНК-ЭКСПЕРТИЗЕ

Чтобы определить подлинность останков найденных в Поросенковом логу, в «девяностых» и «нулевых» была сделана ДНК-экспертиза. О том, как она проводилась, в 2017 году рассказал следователь-криминалист Владимир Соловьев, который с 1991 по 2015 год вел резонансное дело.

- Первая серьезная экспертиза была проведена в Великобритании. Туда поехал Иванов Павел Леонидович, очень серьезный ученый генетик. Он взял кровь мужа английской королевы, принца Филиппа Маунтбеттена (отец принца Филиппа, князь Андрей Греческий и император Николай II были двоюродными братьями – Прим. Ред.)., - рассказывал Соловьев. - Тогда эксперты могли дать нам максимум 99.99% (вероятность того, что найденные останки принадлежат Николаю II, - Ред.). Эти цифры они нам и дали. Выше этого генетики не работали в начале 90-х годов. Но получилось, что у Николая II в его митохондриальных ДНК, которые передаются по материнской линии, была генетическая мутация – редчайшая, которая к этому времени не встречалась ни у кого и нигде. Надо было еще раз проверить. Тогда жив был племянник Николая II – Тихон Николаевич Куликовский-Романов. Он жил в Торонто. Я позвонил, и он мне сказал: «Вы большевик! Доверять вам нельзя, и я вам свою кровь не дам». И повесил трубку. Мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак настаивал, что надо точку поставить и предложил вскрыть гробницу великого князя Георгия Александровича – родного брата Николая II, умершего в 1891 году. Его гробница находится в Петропавловке. Достали образцы, отправили их. Павел Леонидович Иванов звонит: «Все замечательно, полностью совпадает митохондриальное ДНК Николая II и его брата».

Фрагменты костей, найденные в 1918 году следователем Соколовым. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По версии Юрия Григорьева, на ДНК-экспертизу в этом вопросе полностью полагаться нельзя.

- Для такой экспертизы нужен пригодный фрагмент ДНК, - отмечает Григорьев. – Молекула ДНК разрушается природными факторами. Она боится ультрафиолета и кислоты. В Поросенковом логу почва болотистая, в ней есть гумусовые кислоты, которые разрушают ДНК.

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