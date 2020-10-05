Плохо себя чувствует после приговора: уктусского стрелка госпитализировали

У Александрова есть жена и маленький сын Фото: Алексей БУЛАТОВ

Убийца со склона горы Уктус Алексей Александров госпитализирован из СИЗО № 1 Екатеринбурга. Об этом «КП» сообщил адвокат убийцы Данил Задорин. По его словам, Александров плохо себя чувствует со дня оглашения приговора. Напомним, что 35-летнего инженера ЗиКа признали виновным в убийстве двух девушек и назначили ему пожизненный срок. Во время оглашения приговора Александров падал в обморок, но после оказания медицинской помощи сумел продолжить участие в заседании.

- Утром позвонили из СИЗО. Сказали, что ему стало плохо. С чем именно он испытывает проблемы, неизвестно. Также пока не ясно, куда его госпитализировали, - пояснил Данил Задорин.

Готовился Александров тщательно. В 2013 году его сняли с учета у психиатра, и он первым же делом получил разрешение на пневматическое оружие. За пять лет он изучил строение винтовок и способы их модификации. Иными словами – как сделать ружье для тира с мелкими пульками пригодным для охоты на диких зверей. А чтобы видеть в темноте использовал прибор ночного видения.

«Следов» он оставил крайне мало, поэтому следователям лишь оставалось ждать, когда убийца вновь себя «проявит» или засветится. Ждать пришлось почти полтора года, когда всплыла информация с форума для любителей пневматического оружия.

Уже в ходе суда выяснилось, что истинными мотивами инженера была месть, а точнее расплата за «трудное» детство. Мол, его били унижали от детского сада до техникума.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уктусский стрелок рассказал матерям девушек, как убивал их дочерей

В Свердловском областном суде допросили уктусского стрелка Алексея Александрова. Обвиняемый в убийстве двух девушек объяснил мотивы своего поступка. Установлено, что инженер выпустил в Ксению Солтанову три пули, еще пять – в Наталью Кузнецову. Потом оттащил тела в чащу леса и скрылся. (Подробнее)

«Он всегда был спокойным, но замкнутым»: что известно о подозреваемом в убийстве девушек на Уктусе (подробнее)

Выпустил восемь пуль в головы: подозреваемым в убийстве двух девушек на Уктусе оказался фотограф (подробнее)