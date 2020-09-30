Уктусский стрелок решил обжаловать свой пожизненный срок

Инженер ЗиКа упал в обморок во время оглашения приговора Фото: Алексей БУЛАТОВ

Убийца двух девушек на горе Уктус попытается добиться смягчения приговора. Накануне Алексею Александрову огласили самый суровый из возможных в России приговоров – пожизненный срок в колонии особого режима, то есть в тюрьме.

Заседание затянулось почти на два с половиной часа из-за непредвиденного ЧП: в начале оглашения стрелок упал в обморок. Лишь после помощи врачей он смог до конца выслушать вердикт суда.

Но сегодня стало известно, что он все же попытается в последний раз избежать высшей меры наказания. Его адвокаты уже готовятся к апелляции.

- Да, будем подавать апелляционную жалобу, - заявил «КП»-Екатеринбург адвокат Данил Задорин.

Напомним, что Александров убил из модернизированной пневматической винтовки Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову. Мотивом для расправы послужил «урон», который стрелок получил в детстве в результате травли одноклассников.

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В Свердловском областном суде допросили уктусского стрелка Алексея Александрова. Обвиняемый в убийстве двух девушек объяснил мотивы своего поступка. Установлено, что инженер выпустил в Ксению Солтанову три пули, еще пять – в Наталью Кузнецову. Потом оттащил тела в чащу леса и скрылся. (Подробнее)

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