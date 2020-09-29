Убийца двух девушек в Екатеринбурге получил пожизненный срок

У стрелка есть жена и маленький сын Фото: Алексей БУЛАТОВ

Этот день житель Екатеринбурга могут и даже должны запомнить надолго. В Свердловском областном суде вынесли приговор 35-летнему Алексею Александрову. Его приговорили к пожизненному лишению свободы.

Чуть больше двух лет назад он хладнокровно расстрелял из винтовки двух ни в чем невинных девушек – Ксению Солтанову и ее лучшую подругу Наталью Кузнецову.

Все произошло поздним вечером 25 августа на склоне горы Уктус, куда красавицы пришли отдохнуть. Они заказали пиццу, открыли вино и слушали музыку. Если бы они только знали, что в нескольких метрах за ними рыщет одержимый Александров.

Он выстрелил в Ксению трижды, а в Наташу – пять раз. Все пули выпустил в головы, чтобы не оставить и малейшего шанса на спасение. На следующее утро бездыханное тело Ксюши найдет грибник, а за жизнь Натальи еще неделю безрезультатно будут бороться врачи.

Наталья и Ксения дружили с института. Фото: СОЦСЕТИ

У девушек остались пожилые родители, для которых жизнь также оборвалась в тот же день. Ужасная по своей жестокости трагедия напугала столицу Свердловской области не меньше, чем молчание силовиков. Больше года полиция и Следственный комитет хранили молчание.

И вот, в декабре 2019 года, когда поимка стрелка уже казалось невозможным, пришла новость – предполагаемый убийца пойман и написал явку с повинной.

ПРОГРАММА «ВОЗМЕЗДИЕ»

Признаться честно, журналисты и семьи убитых девушек были готовы увидеть в наручниках головореза, бывшего спецназовца или хотя бы рецидивиста. Но уж точно не щуплого инженера, который в свободное от работы время увлекается фотографией. Да еще и является мужем и отцом.

Кто же он такой, и зачем расправился с теми, кого даже не знал? Ответы на эти и многие другие вопросы удалось узнать лишь в ходе суда.

В качестве последнего слова Александров прочитал стих, который сам написал в СИЗО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Готовился Александров тщательно. В 2013 году его сняли с учета у психиатра, и он первым же делом получил разрешение на пневматическое оружие. За пять лет он изучил строение винтовок и способы их модификации. Иными словами – как сделать ружье для тира с мелкими пульками пригодным для охоты на диких зверей. А чтобы видеть в темноте использовал прибор ночного видения.

«Следов» он оставил крайне мало, поэтому следователям лишь оставалось ждать, когда убийца вновь себя «проявит» или засветится. Ждать пришлось почти полтора года, когда всплыла информация с форума для любителей пневматического оружия. За три дня до убийства некто интересовался настройкой винтовки с подходящей моделью и калибром. Александрова задержали 2 декабря 2019 года, когда он вышел из дома и направился на работу. На первом же допросе он признался в преступлении. А на следующий день во всех подробностях показал и рассказал, как убивал Ксюшу с Наташей.

Потом выяснилось, что истинными мотивами инженера была месть, а точнее расплата за «трудное» детство. Мол, его били унижали от детского сада до техникума.

- В 1997 году в моей голове было создано отдельное формирование — центральный буфер временного хранения, в который попадал весь полученный мной урон. При обнаружении целей, программой «Возмездия» была дана команда «огонь», - говорится в показания Алексея Александрова.

Одноклассник и бывшая классная руководительница стрелка были вызваны в суд в качестве свидетелей. Они подтвердили, что Алексей был «ботаником» и мальчиком для битья.

- В детстве у меня были воображаемые друзья. Это были говорящие котята. Когда я плакал, когда было больно, они за меня наказывали обидчика. Я понял со временем, что это все не правда, что их нет на самом деле и помощи, как таковой, нет. Самое страшное — это когда учитель выходит, и они остаются возле меня. Вы смотрели фильм «Класс»? Когда я смотрел его, он как будто был снят про меня. Я не понимаю их шуток, считаю их для себя не уместными. Часто замыкаюсь в себе. Меня очень легко обидеть. Обидеть до слез. С детского сада я замечаю, что не могу вести себя как остальные, хотя стараюсь. Плачу по не подходящему поводу, тогда например когда кто-то за меня вступается. Это больно для меня. У меня почти нет друзей. Мне не интересны шумные вечеринки, выпивка, - написал в своих объяснениях уктусский стрелок.

Главный вопрос: избежит ли уктусский стрелок пожизненного срока Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПРИГОВОР

Прокуратура запросила для Александрова пожизненный срок. Это стало возможным благодаря наличию отягчающего обстоятельства в его обвинении, а именно пункту «в» статьи 105 УК «Убийство из хулиганских побуждений». Иными словами – Александрову было без разницы кого убивать.

Но есть и то, почему стрелок может избежать высшей меры наказания. В числе смягчающих факторов: активное сотрудничество следствию, признание вины, а также наличие малолетнего ребенка. Кстати, вместо последнего слова он прочитал в суде стих, который написал будучи в СИЗО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Уктусский стрелок рассказал матерям девушек, как убивал их дочерей

В Свердловском областном суде допросили уктусского стрелка Алексея Александрова. Обвиняемый в убийстве двух девушек объяснил мотивы своего поступка. Установлено, что инженер выпустил в Ксению Солтанову три пули, еще пять – в Наталью Кузнецову. Потом оттащил тела в чащу леса и скрылся. (Подробнее)

«Он всегда был спокойным, но замкнутым»: что известно о подозреваемом в убийстве девушек на Уктусе (подробнее)

Выпустил восемь пуль в головы: подозреваемым в убийстве двух девушек на Уктусе оказался фотограф (подробнее)