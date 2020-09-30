Ослеп на один глаз: отца, обвиняемого в смерти приемного сына-инвалида, жестоко избили

Две недели Михаил провел в больнице. Фото: СОЦСЕТИ

В Екатеринбурге избили и ограбили Михаила Германского. Два года назад мужчину вместе с женой обвинили в избиении до смерти приемного 6-летнего сына Никиты. В мае супругу Михаила признали виновной, но спустя четыре месяца выпустили на свободу. Но если Гилу Германскую ждет пересмотр дела, то ее мужа и вовсе отказались судить из-за недоработок следствия.

Незадолго до возвращения супруги Михаил оказался в больнице с травмами головы и глаз, 12 сентября к нему в квартиру ворвалась толпа отморозков. Украли 80 тысяч рублей и драгоценности. Хозяин дома сразу понял, что нападавшие действовали по наводке.

- Постучали в дверь и представились службой техподдержки нашего провайдера. А у меня, как назло, на той неделе барахлил роутер и я оставлял заявку на ремонт. Меня били по голове, повредили череп и глаз. Собственно, я им почти не вижу теперь. Когда лежал на полу услышал голос дочки Ангелины. Она радостно кричала, что что-то нашла. О чем говорила - я не понял, - рассказал «Комсомолке» после выписки Михаил Германский.

Гила Германская и ее приемные сыновья. В июле 2018-го Никита скончался, родители заявили, что от травм полученных при падении в ванной. Фото: архив семьи

Ангелина – не родная дочь пары. Она была взята под опеку на два года раньше, чем Никита и его брат Дима. В марте 2020 года девочку изъяли из семьи органы опеки. Это произошло, как только дело Гилы Германской передали в суд.

Сейчас девочке 16 лет. Формально она является подопечной детского дома, но в этом году поступила в местный колледж и теперь живет в общежитии. По документам она числилась дочерью Гилы, а Михаил для нее – чужой человек.

- Голос дочери, которая четыре года жила со мной под одной крышей, я узнаю сразу, - добавил Михаил Германский. – У нас были с ней разногласия по поводу ее учебы и круга общения. Ей были не интересны уроки, она хотела гулять с какой-то плохой компанией.

В полиции подтвердили факт нападения на фигуранта уголовного дела.

- Сотрудниками территориального отдела полиции № 13 по Екатеринбургу возбуждено и расследуется уголовное дело по части 1 статьи «Грабеж», - рассказали «КП» в пресс-группе УМВД.

Стоит отметить, что с жены Михаила сняли обвинения в истязании скончавшегося ребенка. Кроме этого она имеет право на реабилитацию за четыре месяца в СИЗО.

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