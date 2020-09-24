«Муж похоронил меня»: женщина, осужденная за избиение до смерти приемного сына, вернулась домой

Адвокат будет добиваться пересмотра дела судом присяжных Фото: Алексей БУЛАТОВ

Четыре месяца за решеткой и внезапный, хоть и частичный, оправдательный приговор. Уголовное дело екатеринбурженки Гилы Германской из рядового превратилось в беспрецедентное. Еще недавно все думали, что ближайшие 10 лет она вместе с мужем Михаилом будет находиться в местах не столь отдаленных.

История с криминальным оттенком четы Германских берет свое начало в июле 2018 года, когда в квартире семьи скончался 6-летний приемный сын Никита. Мальчику стало плохо после того, как он, якобы, поскользнулся в ванной комнате. Поначалу родителям показалось, что ребенок оклемался и все в порядке. Но посреди ночи раздался хрип, прибежавшие в детскую Гила и Михаил не могли уже ничем помочь Никите, малыш скончался у них на руках.

Гила Германская с Никитой и его братом Димой. Фото: архив семьи

Однако у следователей была другая версия – мальчика систематически избивали за малейшее непослушание. Для этого им даже пришлось добиваться эксгумации тела. Из-за проблем с сердцем и невозможностью пройти полиграф уголовное дело Михаила выделили в отдельное производство, а его жену начали судить весной.

Приговор районного суда был ожидаем – Гилу Германскую признали виновной, 27 мая ей назначили 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. Адвокат сразу же подал апелляцию, но из-за пандемии все затянулось.

Прошедшее накануне в Свердловском областном суде заседание перевернуло все на 180 градусов. С Гилы Германской сняли обвинение в истязании ребенка, а уголовное дело по обвинению в избиении до смерти направили на новое рассмотрение. Но самое главное – женщину освободили в тот же момент. После четырех месяцев в СИЗО она наконец-то дома. Но как выяснилось, ее возвращения ждали далеко не все..

В СИЗО БЫЛА НА ВЕС ЗОЛОТА

Мы договариваемся с Гилой Викторовной о встрече, но наша героиня слегка задерживается. С утра она первым делом пошла купить себе новый смартфон и установить на него мессенджеры. В идущей легкой походкой даме в бежевой шляпке едва можно узнать бывшую арестантку. Ее улыбка ловко скрывает душевные переживания, но все становится ясно во время непринужденного разговора на кухне.

Женщина намерена дойти до суда в Гааге, если российские суды не оправдают его Фото: Алексей БУЛАТОВ

В следственном изоляторе ей пришлось преодолевать не только разлуку с семьей, но и онкологию. На протяжении последних лет Гила Германская борется с раком почки, и уже перенесла удаление щитовидной железы.

- Первый месяц я провела в ИВС в Екатеринбурге, - начинает Гила Германская. – От онкологии у меня поднялась температура, и нужно было удостовериться, что у меня не COVID-19. Лишь в конце июня меня доставили в СИЗО Кировграда.

- Вам было тяжело в первые дни за решеткой?

- Единственное, что меня спасло – я забыла про существование моей семьи. Лучше думать о погоде, что осень наступает. Жить сегодняшним днем. Если бы я вечно думала, что у меня остался муж и дети, то я бы сошла с ума.

- А как вас встретили сокамерницы?

- Намекаете, что я иду по статье как детоубийца?

- Имел в виду, какой контингент достался в качестве соседей…

- Все женщины были адекватными и приличными. Сокамерницы читали обвинительное заключение и приходили к выводу, что доказательств моей вины нет. Кроме этого в таких местах очень ценят людей верующих, да еще и с образованием (Германская имеет диплом реаниматолога – прим. ред.).

- И как это вам помогало?

- Вы знаете, как в СИЗО оказывают помощь? Если болит голова, то надо вечером написать заявление об этом. И на следующий день вам таблетку выдадут. Короче говоря, мои знания пригодились там.

Сыновья женщины Влад и Павел сейчас находятся у ее матери на Кузбассе. А муж Михаил – в больнице. Незадолго до освобождения жены на него напали грабители. Поэтому ближайшее время Гила Германская проведет в одиночестве. Не успела она рассказать, как дети заваливали ее письмами, раздается звонок. Это ее младший сын Паша звонит отчитаться о последних успехах в школе. Скорее всего, он еще не понимает, через что прошла его мама.

Звонок от младшего сына застал Гилу Германскую врасплох, женщина не скрывала радости Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Я когда услышала по видеосвязи, что меня освобождают, «отключилась» на несколько минут. Но по сути ничего не меняется. Точно такой же обыск, команда «руки за спину». Должны были выпустить на следующий день, но мне повезло – уже вечером приехала домой, - добавляет Гила Германская

МУЖ НЕ НАДЕЯЛСЯ УВИДЕТЬ МЕНЯ НА СВОБОДЕ

Но если родные и дети продолжали поддерживать Гилу даже после обвинительного приговора, то муж и родственники по его линии моментально забыли о ее существовании. Уже в СИЗО она узнала, что Михаил заблокировал ее счета.

- Меня заочно похоронили. Муж не думал, что я так быстро окажусь на свободе. Его родственники считают, что он оказался в трудной ситуации из-за меня. У нас есть информация, что Миша со своим адвокатом написали жалобу на расследование его уголовного дела, которое сразу направили на доработку. А вот про меня они указали, что все нужно оставить как есть. То есть чтобы я дальше гнила в тюрьме.

Из тюрьмы для арестантов Гила Германская вернулась в пустую квартиру Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Планируете общаться с мужем после его выписки?

- А куда деваться? Квартира большая, как-нибудь уживемся. Общаться готова, но не более.

- Ваша позиция по оставшемуся, теперь уже единственному, обвинению не изменилась?

- Нет. Никита ударился головой в ванной. Я слышала, как он выходит, но не успела поймать его. Лишь недавно нам удалось его повторно похоронить. Могила на Окружном кладбище.

- Вы будете требовать нового суда, но уже с участием присяжных. Зачем это нужно?

- После того хамства со стороны судьи и помощника прокурора, которое обрушилось на меня в первый раз, я хочу чтобы были и другие свидетели на процессе. К сожалению, мой процесс закрыт для прессы.

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Письмо от сына Павла (Пинхаса) Фото: Алексей БУЛАТОВ

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