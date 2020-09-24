Тело забитого до смерти мальчика во второй раз захоронили под Екатеринбургом

Фото: "Ритуал Урал"

Под Екатеринбургом вновь захоронили тело погибшего в 2018 году мальчика Никиты, который погиб в приемной семье. Изначально родителей обвиняли в избиении до смерти, и тело пришлось эксгумировать для проведения экспертиз. Но потом ранее осужденную мать отпустили на свободу, а уголовное дело отца и вовсе отправили на повторное расследование.

- Никиту похоронили на Окружном кладбище, - рассказала «КП» приемная мать мальчика Гила Германская.

Напомним, что женщина уже вернулась в Екатеринбург из СИЗО № 6 Кировграда.