Выходит на свободу: в Екатеринбурге отменили приговор матери, которую обвиняли в избиении сына до смерти

Женщину освободили из под стражи. Фото: архив семьи Германских

Свердловский областной суд отменил приговор 44-летней жительнице Екатеринбурга Гиле Германской, которую обвиняли в избиении до смерти приемного сына Никиты. Дело женщины отправлено на пересмотр, при этом ее выпускают на свободу из СИЗО. При этом суд высшей инстанции снял обвинение по статье «Истязание».

Теперь Гиле Германской будет грозить наказание только по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть». Районный суд признал ее виновной, женщине назначили 12 лет колонии общего режима.

- Приговор Чкаловского районного суда отменён, по ст. 117 УК РФ уголовное преследование прекращено, по ст. 111 уголовное дело возвращено в суд первой инстанции на новое рассмотрение. Мера пресечения в виде заключения под стражу Германской изменена на подписку о невыезде и надлежащем поведении, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе Свердловского областного суда.

В 2017 году Гила вместе с мужем Михаилом усыновила двух мальчиков из Нижнего Тагила – 5- летнего Никиту и его младшего брата Диму. Дети родились в неблагополучной семье и большую часть жизни провели в детском доме.

- Никита был очень трудным и неусидчивым ребенком, - рассказывала «КП» Гила Германская. – К пяти годам он не общался ни с одним ребенком кроме своего младшего брата. В садике часто дрался с другими. Он мог на ровном месте устроить истерику, начать биться головой об пол из-за того, что его кто-то обидел. По сравнению с ним Дима казался более уравновешенным мальчиком, и даже несмотря на проблемы с речью мы подумывали о его усыновлении.

Летом 2018 года Никита скончался. Родители заявили, что ребенок получил травму голову после того, как поскользнулся в ванной. Но расследование показало наличие множественных травм. Следователи пришли к выводу, что ребенка систематически избивали.

После скандала из семьи забрали Диму, а затем и ранее удочеренную девочку Веронику. Супруги Германские даже принимали участие в программе Дмитрия Шепелева на Первом канале, но не смогли пройти тест на полиграфе.

Семья Германских. Фото: архив семьи

По словам адвоката Дмитрия Жикина, теперь Гила Германская имеет право на реабилитацию. Уже завтра она будет дома, где ее ждут муж и сыновья.

- Судом первой инстанции были допущены грубейшего нарушения закона. Удалось добиться частичного оправдания. Но новое рассмотрение пройдет при участии суда присяжных, - пояснил адвокат екатеринбурженки.

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