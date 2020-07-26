2020-07-26T10:15:43+03:00
Происшествия

Мать, забившая до смерти приемного сына, пытается выйти на свободу

В конце мая Гиле Германской назначили 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. После апелляции в суде начнут рассматривать уголовное дело ее мужа, которого считают пособником при жестокой расправе
Олег ГАЛИМОВ
Поделиться:
В интервью "КП" Гила Германская называла погибшего сына "трудным ребенком". Фото: архив семьи ГерманскихВ интервью "КП" Гила Германская называла погибшего сына "трудным ребенком". Фото: архив семьи Германских
Изменить размер текста:

Жительница Екатеринбурга Гила Германская, забившая до смерти 6-летнего приемного сына Никиту, обжаловала свой приговор. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Ранее женщину уже признали виновной, ей назначили 12 лет колонии общего режима.

Чтобы определить точную причину смерти ребенка следователям СКР пришлось добиться эксгумации тела. И экспертиза показала – ребенок скончался от травм, которые невозможно нанести самому себе или получить в результате падения. Долгое время супруги Германские уверяли общественность, что их приемный сын поскользнулся в ванной, а смерть наступила в результате «бездействия врачей скорой».

Никиту взяли из детского дома вместе с младшим братом в начале 2017 года. Фото: архив семьи Германских

Никиту взяли из детского дома вместе с младшим братом в начале 2017 года. Фото: архив семьи Германских

По словам руководителя следственного отдела по Чкаловскому району уральской столицы Дмитрия Аникина, это преступление для них одно из самых жестоких и сложных за последние годы.

- С самого начала нас настораживало то, что супруги дают разные показания. Единой версии случившегося не было. Затем было принято решение вызвать на допрос всех тех, кто в ту ночь находился в квартире – то есть родителей и детей. Младший брат погибшего не мог дать внятные показания, и оставались двое родных сыновей: 16-летний Влад и 6-летний Паша, - рассказывал «КП» Дмитрий Аникин.

Старший придерживался той же версии, что и мама с папой. Якобы, мальчик часто наносил себе травмы и в тот день сам ударился головой в ванной комнате. Но на допрос не пришел младший сын семьи. Внятно ответить, где находится внезапно пропавший Павел, родители тоже не могли.

Гила Германская – о том, как погиб ее приемный сын.Олег ГАЛИМОВ

В итоге силовики вычислили местонахождение важного свидетеля благодаря прослушке мобильных телефонов. Подростка нашли в еврейской школе закрытого типа в Санкт-Петербурге.

- Следователь был командирован в Северную столицу, чтобы взять показания у несовершеннолетнего. И тогда стало понятно, почему его спрятали подальше от Екатеринбурга. Слова мальчика подтвердили версию о том, что Никиту систематически на протяжении полутора лет избивали и унижали родители, - добавил руководитель следственного отдела.

После случившегося из семьи забрали младшего брата Никиты, а позже из дома сбежал другой приемный ребенок – девятиклассница Ангелина (семья Германских числилась ее официальным опекуном – прим.ред.).

Кроме того Гила Германская провалила тест на детекторе лжи в программе Дмитрия Шепелева на Первом канале. Во время эфира женщина постоянно путалась в показаниях, но обмануть экспертов так и не смогла.

Источник «КП» в силовых структурах сообщил, что уголовное дело в отношении Михаила Германского передадут в суд лишь после того, как в истории его супруги будет поставлена точка.

Ему предъявлены обвинения по тем же статьям, что и жене: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего», «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Он был трудным ребенком»: многодетной матери из Екатеринбурга грозит до 15 лет за убийство приемного сына Супруги Германские утверждают, что шестилетний Никита случайно поскользнулся в ванной, но силовики уверены – ребенка систематически избивали и унижали (подробнее)

«Четыре удара по голове»: Шепелев вывел на чистую воду екатеринбурженку, обвиняемую в смерти приемного сына Гиля Германская приняла участие в программе «На самом деле», но ни она, ни ее адвокат не смогли внятно ответить на вопросы об обстоятельствах, при которых скончался маленький Никита (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Мать, забившая до смерти приемного сына, пытается выйти на свободу
В конце мая Гиле Германской назначили 12 лет лишения свободы в колонии общего режима. После апелляции в суде начнут рассматривать уголовное дело ее мужа, которого считают пособником при жестокой расправе
Муж, два квартиранта и блокадница: Сколько человек на самом деле убила старуха-потрошительница из Купчино
Ко Дню следствия «Комсомолка» рассказывает, как сотрудники СК распутывали загадочный дневник «бабы Яги», в каких убийствах она признавалась и как удалось доказать ее вину
Дети, которых снимали голыми с разрешения родителей, четыре года защищали своих мам от тюрьмы
Наш обозреватель Ульяна Скойбеда изучила уголовное дело, слушавшееся в военном суде Архангельска в закрытом режиме, и убедилась: оно - о любви. Извращенной, дочерней и материнской
Как следователь из Верхней Салды разоблачила «киллера»-любовника и посадила насильника, который нападал на дочек чиновников
Накануне Дня работников органов следствия, который отмечают 25 июля, «КП» поговорила с заместителем начальника следственного отдела СКР Верхней Салды Ольгой Новопашиной
Новости 24
В Нижних Сергах откачали воду из подвалов затопленных домов
В Казани задержали уральскую общественницу Екатерину Петрову
«Зенит» вырвал победу в самом конце: в Екатеринбурге завершился финальный матч Кубка России
«На "кислороде", но в сознании»: писателя Владислава Крапивина госпитализировали в больницу с пневмонией
Горит так, что видно из центра: на ВИЗе полыхает трехэтажный коттедж
Российский футбольный союз и Минспорта России помогут развивать футбол в Свердловской области
Уралец сконструировал байк-коляску и отправился на ней в Крым
Разбирают завалы и подвозят питьевую воду: какая ситуация в затопленных паводком Нижних Сергах 25 июля
«Лично буду защищать отца Сергия»: известная телеведущая Екатерина Гордон поддержала опального схимонаха
На трассе Екатеринбург – Тюмень Toyota сбила подростка на пешеходном переходе