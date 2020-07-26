Мать, забившая до смерти приемного сына, пытается выйти на свободу

Жительница Екатеринбурга Гила Германская, забившая до смерти 6-летнего приемного сына Никиту, обжаловала свой приговор. Об этом «Комсомолке» сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда. Ранее женщину уже признали виновной, ей назначили 12 лет колонии общего режима.

Чтобы определить точную причину смерти ребенка следователям СКР пришлось добиться эксгумации тела. И экспертиза показала – ребенок скончался от травм, которые невозможно нанести самому себе или получить в результате падения. Долгое время супруги Германские уверяли общественность, что их приемный сын поскользнулся в ванной, а смерть наступила в результате «бездействия врачей скорой».

Никиту взяли из детского дома вместе с младшим братом в начале 2017 года. Фото: архив семьи Германских

По словам руководителя следственного отдела по Чкаловскому району уральской столицы Дмитрия Аникина, это преступление для них одно из самых жестоких и сложных за последние годы.

- С самого начала нас настораживало то, что супруги дают разные показания. Единой версии случившегося не было. Затем было принято решение вызвать на допрос всех тех, кто в ту ночь находился в квартире – то есть родителей и детей. Младший брат погибшего не мог дать внятные показания, и оставались двое родных сыновей: 16-летний Влад и 6-летний Паша, - рассказывал «КП» Дмитрий Аникин.

Старший придерживался той же версии, что и мама с папой. Якобы, мальчик часто наносил себе травмы и в тот день сам ударился головой в ванной комнате. Но на допрос не пришел младший сын семьи. Внятно ответить, где находится внезапно пропавший Павел, родители тоже не могли.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/759255" frameborder="0"></iframe> Гила Германская – о том, как погиб ее приемный сын.Олег ГАЛИМОВ

В итоге силовики вычислили местонахождение важного свидетеля благодаря прослушке мобильных телефонов. Подростка нашли в еврейской школе закрытого типа в Санкт-Петербурге.

- Следователь был командирован в Северную столицу, чтобы взять показания у несовершеннолетнего. И тогда стало понятно, почему его спрятали подальше от Екатеринбурга. Слова мальчика подтвердили версию о том, что Никиту систематически на протяжении полутора лет избивали и унижали родители, - добавил руководитель следственного отдела.

После случившегося из семьи забрали младшего брата Никиты, а позже из дома сбежал другой приемный ребенок – девятиклассница Ангелина (семья Германских числилась ее официальным опекуном – прим.ред.).

Кроме того Гила Германская провалила тест на детекторе лжи в программе Дмитрия Шепелева на Первом канале. Во время эфира женщина постоянно путалась в показаниях, но обмануть экспертов так и не смогла.

Источник «КП» в силовых структурах сообщил, что уголовное дело в отношении Михаила Германского передадут в суд лишь после того, как в истории его супруги будет поставлена точка.

Ему предъявлены обвинения по тем же статьям, что и жене: «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», «Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего», «Оставление в опасности» и «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

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