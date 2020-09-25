Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 25 сентября 2020 года

Екатеринбург вернулся к нормальной жизни, хотя число заболевших с каждым днем растет Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге и Свердловской области за прошедшие сутки специалисты подтвердили 137 новых случаев заражения коронавирусом, в лидерах – уральская столица: +58 случаев.

Также COVID-19 зафиксирован у жителей Верхней Салды, Каменска-Уральского, Серова, Нижнего Тагила, Качканара, Верхней Туры, Ивделя, Бисерти, Дегтярска, Березовского и других населенных пунктов Свердловской области.

Динамика распространения коронавируса на 25 сентября в Свердловской области Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Общее число заболевших на Среднем Урале с начала пандемии составляет 28 436 человек, из которых 21 455 человек полностью справились с заболеванием. Только за прошедшие сутки из инфекционных отделений больниц выписали 65 пациентов.

На данный момент состояние 106 человек остается тяжелым, 99 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 53 пациента подключены к аппаратам ИВЛ.

Также за сутки зарегистрировано два новых смертельных случая COVID-19. Общее число жертв пандемии на Среднем Урале составляет 589 человек.

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