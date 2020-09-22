«Просят перевести деньги»: звезда «Уральских пельменей» стала жертвой мошенников

Сейчас Михалкова снимается в скетч-шоу "Сторис" на телеканале СТС. Фото: Instagram Юлии Михалковой

В неприятной ситуации оказалась актриса Юлия Михалкова. Телефонные мошенники рассылают в WhatsApp информацию от имени бывшей участницы «Уральских пельменей». Злоумышленники просят перевести им деньги, это необходимо для участия в марафоне по накрутке подписчиков и лайков.

- Какие-то подлецы рассылают от моего имени предложение принять участие якобы в «марафоне» и просят перевести деньги! Официально заявляю: это мошенничество. К этой рассылке я не имею никакого отношения. Деньги никому переводить не надо. Друзья, будьте бдительны! – написала Михалкова в своем Instagram.

Вот такие сообщения присылают мошенники. Фото: Instagram Юлии Михалковой

Напомним, что сейчас Михалкова снимается в скетч-шоу "Сторис" на телеканале СТС. В одном из последних интервью 37-летняя актриса призналась, что мечтает о семье.

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По словам актрисы, сейчас актеры разделились на две группы, которые выступают отдельно друг от друга, а вместе их можно увидеть только по телевизору и в Екатеринбурге (подробности)