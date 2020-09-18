«Выйдите за территорию!»: появилось видео, как священники пытаются прорваться в монастырь, захваченный отцом Сергием

На территорию монастыря представителей Екатеринбургской епархии так и не пустили. Фото: скриншот видео

Появилось видео, как священники Екатеринбургской епархии пытаются попасть в Среднеуральский женский монастырь, захваченный опальным отцом Сергием (Николаем Романовым).

Делегация собиралась провести инвентаризацию зданий и площадей обители, которую до сих пор занимает отлученный от церкви бывший схиигумен и его многочисленные сторонники.

Но попасть на территорию священникам так и не удалось. Путь им преградил опущенный шлакбаум, а когда делегацию прошла через него, то их встретили охранники монастыря.

Говорить начал мужчина в черной одежде, представившийся прихожанином.

- Выйдите за территорию! – властно говорит он.

- Мы являемся членами инвентаризационной комиссии, - отвечают священники.

- Вы можете говорить, что вы хоть какие члены! Почему вы говорите одновременно?! Вы же воспитанные люди. Послушайте внимательно. Здесь живут люди, никто не против вашего визита, но вы его не согласовали, снимаете на камеру…

Затем прихожанин упрекает священников в том, что митрополит не вышел, когда его требовала многочисленная паства отца Сергия во время одного из заседаний церковного суда.

- Владыка тогда не вышел, а сейчас вы приходите сюда, ни кого не предупредив, - назидательно говорит охранник.

Позже к инвентаризационной комиссии вышла монахиня, представившаяся, как Василиса. Ей представители комиссии передали копию решения митрополита Кирилла о проведении инвентаризации недвижимости монастыря. Он стоит на земле, которая официально находится в пользовании епархии.

Напомним, после того, как инвентаризационную комиссию не пустили на территорию обители, Епархия заявила, что собирается обратиться в правоохранительные органы.

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