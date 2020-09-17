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Отец Сергий объяснил, почему в Среднеуральский женский монастырь не пустили комиссию епархии

Бывший схиигумен рассказал, что в это время находился на Божественной Литургии
Алина СУРИНААлина СУРИНА
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Опальный отец Сергий не пустил на территорию монастыря комиссию, которая должна была провести инвентаризацию недвижимости

Опальный отец Сергий не пустил на территорию монастыря комиссию, которая должна была провести инвентаризацию недвижимости

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опальный отец Сергий записал новое видеообращение. В нем бывший схиигумен отреагировал на сообщение епархии о подаче на него заявления в полицию. Напомним, что обратиться к силовикам они решили после того как отец Сергий не пустил на территорию Среднеуральского женского монастыря комиссию епархии, которая должна была провести инвентаризацию недвижимости. Бывший схиигумен рассказал на видео, что в это время он находился на Божественной Литургии и зайти на территорию представителям епархии помешали насельницы монастыря.

- Насельницы монастыря защищали свое конституционное право на жилище и жить в доме Пресвятой Богородицы. В Конституции РФ записано, что Церковь вне государства, однако вопреки Конституции митрополия обращается в СК для привлечения насельниц, женщин и детей к выселению из монастыря, это первое, - говорит отец Сергий в видеообращении.

Бывший схиигумен также на видеоозаписи возражает тем, кто называет его раскольником. Отец Сергий обвиняет нескольких митрополитов в отсутствии "духовного разумения" так как в течении 25-лет они позволяли ему "смущать православных людей" участием в строительстве пяти монастырей и проповедями в защиту православной веры.

Когда опальный отец Сергий заканчивает свою речь, на видео появляется мужчина, представленный как юрист по имени Дмитрий. Он также утверждает, что бывший схиигумен находился на Божественной Литургии в то время как приезжала комиссия. Кроме того он заявляет, что на территории Среднеуральского женского монастыря нет собственности епархии.

- Ответственно всем заявляю, как юрист. На территории Среднеуральского женского монастыря нет собственности епархии, кроме 3,5 гектаров земель с/х назначения, на которых растет капуста и строительство на которых запрещено, - говорит Дмитрий. - На остальной территории монастыря, в том числе занятой под жилые строения, у епархии есть только право владения земельным участком.

Также в видеообращении юрист обращает внимание на то, что за нарушение неприкосновенности жилища предусмотрена уголовная ответственность и заявляет, что соответствующие заявления в правоохранительные органы уже подготовлены и сегодня будут поданы.

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