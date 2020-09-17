Отец Сергий объяснил, почему в Среднеуральский женский монастырь не пустили комиссию епархии

Опальный отец Сергий не пустил на территорию монастыря комиссию, которая должна была провести инвентаризацию недвижимости Фото: Алексей БУЛАТОВ

Опальный отец Сергий записал новое видеообращение. В нем бывший схиигумен отреагировал на сообщение епархии о подаче на него заявления в полицию. Напомним, что обратиться к силовикам они решили после того как отец Сергий не пустил на территорию Среднеуральского женского монастыря комиссию епархии, которая должна была провести инвентаризацию недвижимости. Бывший схиигумен рассказал на видео, что в это время он находился на Божественной Литургии и зайти на территорию представителям епархии помешали насельницы монастыря.

- Насельницы монастыря защищали свое конституционное право на жилище и жить в доме Пресвятой Богородицы. В Конституции РФ записано, что Церковь вне государства, однако вопреки Конституции митрополия обращается в СК для привлечения насельниц, женщин и детей к выселению из монастыря, это первое, - говорит отец Сергий в видеообращении.

Бывший схиигумен также на видеоозаписи возражает тем, кто называет его раскольником. Отец Сергий обвиняет нескольких митрополитов в отсутствии "духовного разумения" так как в течении 25-лет они позволяли ему "смущать православных людей" участием в строительстве пяти монастырей и проповедями в защиту православной веры.

Когда опальный отец Сергий заканчивает свою речь, на видео появляется мужчина, представленный как юрист по имени Дмитрий. Он также утверждает, что бывший схиигумен находился на Божественной Литургии в то время как приезжала комиссия. Кроме того он заявляет, что на территории Среднеуральского женского монастыря нет собственности епархии.

- Ответственно всем заявляю, как юрист. На территории Среднеуральского женского монастыря нет собственности епархии, кроме 3,5 гектаров земель с/х назначения, на которых растет капуста и строительство на которых запрещено, - говорит Дмитрий. - На остальной территории монастыря, в том числе занятой под жилые строения, у епархии есть только право владения земельным участком.

Также в видеообращении юрист обращает внимание на то, что за нарушение неприкосновенности жилища предусмотрена уголовная ответственность и заявляет, что соответствующие заявления в правоохранительные органы уже подготовлены и сегодня будут поданы.

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