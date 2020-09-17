«Как хочу я вернуться назад»: стрелок с Уктуса зачитал стихи об убитых девушках

Александров признал вину в убийстве Ксении Солтановой и Натальи Кузнцевой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге прошли прения по делу о двойном убийстве на склоне горы Уктус. После того, как стрелку Алексею Александрову запросили пожизненный срок, подсудимый выступил с последним словом. Большинство присутствующих в зале были уверены, что инженер откажется от реплик.

Но внезапно мужчина зачитал стих, который посвятил убитым ими Ксении Солтановой и Наталье Кузнецовой.

Как хочу я вернуться назад

Вместо града свинца, подарить им живые цветы

Вместо тяжкого горя утрат

Подари только радость и свет.

Как хочу я вернуться назад,

Жаль, дороги назад уже нет.

Я прощенья прошу у людей, потерявших родные сердца,

Из-за меня потерявших любимого друга.

Может быть, эти мои обращения, слова

Хоть немного смягчат боль утрат у родимого круга.

Я прощенья прошу, ведь я был виноват,

Ведь не вправе я был отнимать чьи-то жизни.

Как теперь я хочу возвратиться назад,

Возвратиться назад и вернуть в этот мир утешение.

Приговор Алексею Александрову озвучат 29 сентября в 11:00. По словам гособвинителя, ему было важно убить именно девушек.

- Александров действовал исключительно из хулиганских побуждений. Он знал, что не может отомстить своим школьным обидчикам, и до сих пор их боится. Поэтому это нельзя расценивать как месть. Он сформировавшаяся личность. Никто не просил его оговаривать себя, давления не оказывал. Да, у него есть психическое отклонение. Но оно не влияет на его вменяемость. Планы убийства вынашивал с декабря 2017 года. Долго продумывал как сделать, чтобы его не нашли. Он не расценивал жертв как людей. Он использует термин «цель». Убитых девушек ему жаль, но если бы его не поймали, то продолжал бы убивать. На его компьютере найдены многочисленные ролики со сценами жестокости. Он рассматривал именно женщин. Образ женщины для него - идеальная жертва. Даже сцены порнографического характера показывали сцены жесткости по отношению к женщинам. Кузнецова и Солтанова были осознанно выбраны по своей половой принадлежности, - заявила во время прений гособвинитель.

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