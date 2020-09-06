«Спасибо за поддержку и любовь»: летчик-герой Дамир Юсупов показал красавицу-жену

Пара воспитывает дочку, которая в этом году пошла во второй класс. Фото: Instagram

В семье летчика-героя Дамира Юсупова праздник – шесть лет знакомства с супругой Натальей. По этому случаю знаменитый пилот опубликовал пост в своем Instagram.

- 6 лет нашему знакомству. Спасибо за твою поддержку и любовь. Люблю тебя, родная! – написал Герой России.

Дамир Юсупов с женой на стадионе «Открытие Арена». Известно, что летчик болеет за «Спартак». Фото: Instagram

Сейчас пилот живет с Натальей и дочкой в Полевском. Он по-прежнему работает в «Уральских авиалиниях», а во время пика пандемии коронавируса помогал вывозить россиян из стран Европы.

За десятки спасенных жизней Дамиру Юсупову президент Владимир Путин присвоил звание Героя России. Фото: Instagram

Дамир Юсупов и его экипаж в одночасье стали героями. 15 августа 2019 года самолет, выполняющий рейс Жуковский – Симферополь совершил экстренную посадку прямо на кукурузное поле в Подмосковье. Причиной ЧП стали попавшие в оба двигателя птицы. На борту находились 233 пассажира и семь членов экипажа. Выжили все!

В этом году пассажиры «кукурузного» рейса собрались на месте крушения, чтобы отметить годовщину. Для них теперь 15 августа – второй день рождения. Не обошлось и без любви, одна пара поженилась после аварийной посадки в Жуковском.

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