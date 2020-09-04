Депутат Госдумы из Санкт-Петербурга рассказал, почему просил Следственный комитет проверить опального отца Сергия

Схиигумен Сергий уже несколько месяцев находится в конфликте с РПЦ. Ранее она лишила его сана. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По ситуации в Среднеуральском женском монастыре, занятом опальным отцом Сергием (Николай Романов), Следственный комитет организовал доследственную проверку. Об этом сообщается в ответе регионального управления СКР на запрос депутата Государственной Думы Евгения Марченко из Санкт-Петербурга.

В частности, по словам парламентария, в ответе указано, что управлением Следственного комитета по Свердловской области проводится несколько доследственных проверок по сообщениям о преступлениях, которые могли быть совершены на территории Среднеуральского женского монастыря.

Сейчас Среднеуральским женским монастырем по-прежнему руководит отец Сергий, вопреки воле РПЦ. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как объяснил в разговоре с «Комсомолкой» сам Евгений Марченко, запрос он решил сделать после того, как к нему за помощью обратились жители Санкт-Петербурга

- У нас, оказывается, он (отец Сергий, - Ред.) тоже имеет определенную популярность. Здесь у него тоже есть определенное количество сторонников, - объяснил «КП-Екатеринбург» Евгений Марченко. - Родственники этих людей рассказывали, что их родные приезжали туда (в обитель Сергия, - Ред.) и попадали под его влияние. Он начинал убеждать их, что нужно сюда переехать, бросить работу, бросить семью и продать свою недвижимость. А в Санкт-Петербурге она стоит приличных денег. Как я понимаю, деньги они отдавали ему на строительство монастыря, а также непонятных территориальных образований в тайге, которые он устраивает.

Также Евгений Марченко объяснил, что другой причиной отправить запрос в силовые структуры стало множество сообщений в СМИ о людях, которые находятся в обители и скитах схиигумена.

- Меня взволновало наличие там детей, - говорит Евгений Марченко. - Шла информация, что их избивают, что кто-то стал употреблять наркотики, что вокруг себя он (отец Сергий, - Ред.) собрал судимых людей и он сам бывший судимый. Я на эту тему консультировался с нашим известным сектоведом – Александром Леонидовичем Дворкиным. Он мне сказал, что в этом монастыре налицо все признаки тоталитарной секты.

В обители отрицали существование коронавируса. По словам очевидцев, ношение медицинских масок на ее территории не поощрялось. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Следственном управлении Следственного комитета России по Свердловской области воздержались от комментария.

3 июля церковный суд Екатеринбургской епархии лишил сана схиигумена Сергия. Поводом к тому стали его неоднозначные высказывания в проповедях. Среди прочего он отрицал существование коронавируса. Сам отец Сергий в итоге отказался покидать Среднеуральский женский монастырь, в котором он служил.

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