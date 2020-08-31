В Свердловской области продлили режим самоизоляции

В регионе продолжает действовать ряд ограничений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в регионе продлили режим самоизоляции еще на неделю – до 7 сентября. Оставаться дома из-за угрозы коронавирусной инфекции рекомендуют уральцам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями.

Кроме того в регионе продолжает действовать ряд ограничений. В их числе – обязательное ношение масок в закрытых помещениях, социальное дистанцирование и дезинфекция.

Фото: скриншот с сайта pravo.gov66.ru

Фото: скриншот с сайта pravo.gov66.ru

Напомним, что в Свердловской области снижается количество заболевших COVID-19, поэтому региональные власти постепенно снимают введенные ранее ограничения. Так прошлым указом Евгений Куйвашев разрешил с 1 сентября войти в обычный режим работы детским садам, а с 9 сентября открыться кинотеатрам и театрам.

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