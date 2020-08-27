Стала известна дата открытия кинотеатров в Свердловской области

В залах установят санитайзеры Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кинотеатры и театры откроются на Среднем Урале 9 сентября. Об этом в своем блоге рассказал губернатор Евгений Куйвашев. При этом заполняемость залов составит не более 50%.

- Я планирую подписать указ о возобновлении работы в Свердловской области кинотеатров, театров, филармоний и концертных учреждений с 9 сентября. Из-за пандемии нужно будет соблюдать ограничения. Мероприятия можно будет проводить только с условием заполнения площадки не более чем на 50%, - написал Евгений Куйвашев.

ОФИЦИАЛЬНО

Общее количество зафиксированных в Свердловской области случаев новой коронавирусной инфекции составляет 24 839.

Состояние 93 госпитализированных оценивается как тяжелое, в том числе 44 – на аппаратах ИВЛ. Выписано 58 человек. Общее число выписанных достигло 19744. Общее число смертей – 435.

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