«Монстр живет в каждом из нас»: психолог – об отце, обвиняемом в избиении сына до смерти

Алексею Рыкову грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: СОЦСЕТИ

В социальных сетях началась ожесточенная травля 36-летнего тагильчанина Алексея Рыкова, которого обвиняют в избиении до смерти годовалого сына. На данный момент известно, что 20 августа уралец должен был покормить малыша из бутылочки и отнести в спальню к жене. Но в какой-то момент мальчик выронил поилку, чем вывел отца из себя.

По версии следствия, Рыков пять раз ударил сынишку кулаками по голове, а потом бросил тело на диване в гостиной. Первой неладное почувствовала мать мальчика, она же и нашла бездыханное тело в квартире. Алексей пытался скрыться на даче у друга, но его задержали по «горячим следам».

После того, как в Сеть просочилась информация о настоящем имени обвиняемого, страницу Алексея завалили угрозами и оскорблениями. Многие даже желают смерти его семье.

У Алексея была жена и трое детей. Младший сын родился в конце прошлого года. Фото: СОЦСЕТИ

Известно, что в «послужном» списке Рыкова судимости за хранение наркотиков, а также кражи и мошенничество. Но при этом мужчина воспитывал троих детей, а также ездил на заработки в Краснодар, где устраивался водителем грузовика.

О том, что могло подвигнуть Алексея на жестокость, рассказала психолог Наталья Куделькина.

- Если животное, руководствуясь материнским или отцовским инстинктом, не может причинить вред детенышу, то, человек – это такое существо, которое за эволюцию отвоевал себя право быть свободным от инстинктов. В том числе и на убийство. Поведение человека регулируется двумя факторами: внутренними и внешними. Внутренние – это из нашего детства, когда нас любят и оберегают. И это становится моральным регулятором. И есть внешние – страх наказания за преступление. В данном случае не хватило нравственности этому мужчине. Я ему соболезную. Может он вырос в семье, где было нормой бить детей. Может быть, он употреблял наркотики или был психически болен. Какой вывод из всего этого? Нужно быть более внимательным к своему состоянию. Монстр живет в каждом из нас. Любой человек способен на ярость, но не каждый ее себе разрешает, - рассказала «КП» Наталья Куделькина.

Психологическая устойчивость Алексея заинтересовала и следователей СК. Накануне стало известно, что обвиняемого проверят на вменяемость.

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