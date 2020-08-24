В Нижнем Тагиле отца, который до смерти забил годовалого сынишку из-за отказа есть, проверят на вменяемость

У Александра было трое детей. По версии следствия, он расправился с младшим сыном. Фото: СОЦСЕТИ

Представители СУ СКР по Свердловской области и регионального главка полиции впервые прокомментировали смерть 11-месячного мальчика в Нижнем Тагиле. Как ранее сообщала «КП-Екатеринбург», главным подозреваемым является 36-летний отец грудничка Александр (имя изменено - Прим. Ред.).

Мужчина пришел в ярость из-за того, что сынишка отказывался кушать из бутылочки. Александр рассвирипел и пять раз ударил сына по голове, а позже тот скончался.

- После этого злоумышленник отнёс ребёнка в другую комнату и скрылся из квартиры. Первой тревогу забила бабушка ребёнка, которой зять должен был привезти внука. Впоследствии обвиняемый был установлен и задержан, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Александр был уже судим за кражи и хранение наркотиков. Фото: СОЦСЕТИ

Тело мальчика на диване обнаружила супруга Александра, она же и вызвала полицию. Поймать подозреваемого удалось в доме его знакомого, где он скрывался.

- Задержали подозреваемого сотрудники ОВД Нижнего Тагила по горячим следам, вблизи рынка. Задержанный мужчина и ранее был не в ладах с законом, имеет судимости за кражи, наркотики и другие, - отметил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Кроме этого в Следственном комитете заявили, что обвиняемого проверят на вменяемость. Сейчас возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего». Александру грозит до 15 лет лишения свободы.

На время следствия он будет под стражей.

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