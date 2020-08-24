Бил с яростью: в Нижнем Тагиле отец убил годовалого сынишку, за то что тот отказался есть из бутылочки

Александру грозит до 15 лет лишения свободы. Фото: СОЦСЕТИ

Страшную картину увидели полицейские из Нижнего Тагила в доме 36-летнего местного жителя. Силовиков вызвала супруга мужчины. Когда она пришла домой, то обнаружила своего 11-месячного сына лежащим на диване. Мальчик был мертв, а на его теле было множество синяков.

Подозрение сразу же пало на супруга женщины Александра (имя изменено). Его в доме не было.

- Сын пытался скрыться. Но далеко убежать не успел, - плачет пожилая мать Александра. – Сейчас он в милиции. Его задержали в соседнем саду. Он прятался у знакомого.

Силовикам Александр признался - он до смерти забил своего сына.

- Мужчина пояснил, что около 19.00 он кормил сына, - рассказывает «КП-Екатеринбург» источник в правоохранительных органах. – В процессе кормления малыш выбросил бутылочку с едой на пол, от чего отец пришел в ярость и нанес ребенку пять ударов руками в область головы. Малыш выпал из стульчика для кормления на пол и ударился головой, после чего стал хрипеть и скончался. Судебно-медицинским исследованием установлено, что смерть наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы, разрыва внутренних органов и кровоизлияние в мозг.

Александр с сыном и дочкой. Фото: СОЦСЕТИ

Уже возбуждено уголовное дело по 4 ст.111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть». Александр сейчас находится под стражей. А его маленького сынишку сегодня хоронят.

Известно, что у Александра и его супруги Екатерины (имя также изменено) есть еще двое детей: сын и дочка.

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