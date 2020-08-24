Труп обнаружила жена: подробности убийства грудничка отцом в Нижнем Тагиле

У Александра есть жена и трое детей. Фото: СОЦСЕТИ

Ленинский районный суд Нижнего Тагила арестовал на два месяца 36-летнего Александра (имя изменено – прим.ред.), которого обвиняют в избиении до смерти 11-месячного сына. Напомним, что обвиняемый несколько раз ударил ребенка по голове. Причиной послужило то, что малыш выронил бутылочку с молоком.

- Сейчас проводятся необходимые следственные действия. Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Остальные детали пока не раскрываются в интересах следствия, - рассказал «КП»-Екатеринбург руководитель следственного отдела по Ленинскому району Нижнего Тагила Сергей Соседков.

Как рассказали «КП» друзья семьи Александра, первой тревогу забила его супруга Екатерина (имя изменено – прим.ред.). Она же и обнаружила тело младенца и вызвала полицию.

- Он должен был принести ей мальчика, но так и не пришел. Катя зашла в гостиную и увидела посиневшего сына. Саша пытался скрыться но его быстро задержали, - рассказывают знакомые семьи Александра.