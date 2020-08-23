«Приезжать в епархию не нужно»: отец Сергий назначил место сбора своих сторонников

Отец Сергий собирает паству у себя в монастыре Фото: Юлия СТАЛИНА

Отец Сергий (Романов) в ночь на 23 августа выступил с очередным посланием к своим сторонникам через своего помощника Всеволода Могучева. Ранее последователи схимонаха намеревались приезжать каждый день к зданию управления Екатеринбургской епархии, пока с ними не встретится митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл.

Однако отец Сергий объявил, что к зданию епархии на улице Репина в Екатеринбурге приезжать больше не нужно. Вместо этого все сторонники могут приезжать напрямую в Среднеуральский женский монастырь, который расположен по Серовскому тракту в нескольких километрах от уральской столицы.

- Схиигумен обращается ко всем: приезжать в епархию не надо, всех ждем в монастыре, - обратился от имени отца Сергия Всеволод Могучев.

Схимонах выступил через помощника с новым посланием Фото: Алексей БУЛАТОВ

В новом послании содержится очередная порция критики в адрес руководителя митрополии. Например, отец Сергий обвинил митрополита Кирилла в превышении полномочий и уклонении от встречи с паствой.

Сейчас правящий архиерей находится с рабочим визитом в Ярославской области, где он посещает Толгский женский монастырь.

Ранее сторонников отца Сергия (Романова) подвергли критике за провокационную позицию: зачем требовать встречи с митрополитом Кириллом, если он находится в командировке.

- Чисто провокационная позиция. Владыка в принципе ни от какого общения не скрывается, и при всем желании не смог бы этого сделать, по той лишь причине, что поговорить с ним можно после любой архиерейской службы, либо в дни приема. На моей память, последнее такое общение с чадами Романова было после службы в Троицком соборе, - рассказывает руководитель фонда «Город без наркотиков» и депутат Гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков.

В Среднеуральский женский монастырь часто приезжают гости на дорогих автомобилях Фото: Алексей БУЛАТОВ

Общественник говорит, что в этой ситуации сложнее достучаться до отца Сергия, который, в отличие от правящего архиерея, скрывается в Среднеуральском монастыре, игнорируя суды – церковные и гражданские.

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