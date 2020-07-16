Схиигумен Сергий вышел к паломникам, которые приехали в монастырь почтить память Николая II

16 Июль 2020 2020-07-16T17:51:27+03:00

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16 июля в Храме-на-Крови в Екатеринбурге, а также в Среднеуральском женском монастыре рядом с уральской столицей проходят Божественные литургии в память о царственных страстотерпцах – семье последнего российского императора Николая II.

В обитель приехали сотни паломников из разных регионов России. Возле храма в монастыре к верующим вышел схимонах Сергий (Романов), который был лишен сана из-за конфликта с Екатеринбургской епархией.

- Отец идет! – закричали люди и подбежали к Сергию, после чего окружили его, стали кланяться и целовать ему руку.

Вести службу Сергий (Романов) не сталФото: Юлия СТАЛИНА

После этого в храме началась Божественная литургия. Верующие скандировали: «Слава отцу! Слава Сергию!».

Впрочем, сам схимонах не стал вести службу и присутствовать на ней, он удалился в свою келью.

Верующие приветствуют схимонаха Сергия в монастыре.16 июля 2020 года схимонах Сергий (Романов) проводит в монастыре, где идет служба в память о царственных страстотерпцах. У храма его встретили верующие. Видео: "КП-Екатеринбург"

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ИСТОЧНИК KP.RU