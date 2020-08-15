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Стрелку с Уктуса продлили арест на полгода

Алексей Александров отказался от рассмотрения дела перед судом присяжных
Олег ГалимовОлег ГалимовОлегГалимов
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Алексею Александрову грозит пожизненный срок за убийство двух девушек

Алексею Александрову грозит пожизненный срок за убийство двух девушек

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловском областном суде состоялось предварительное слушание по делу о двойном убийстве на склоне горы Уктус. Как выяснилось, обвиняемый Алексей Александров отказался от суда присяжных.

- В ходе предварительных слушаний подсудимый Александров отказался от суда присяжных. Дело будет рассматриваться судьей Андреем Минеевым единолично. Процесс будет открытым. Рассмотрение уголовного дела по существу назначено на 31 августа, начало процесса в 11.00, - сообщили в пресс-службе суда.

По версии следствия, вечером 25 августа 2018 года Александров из пневматической винтовки расстрелял Ксению Солтанову и Наталью Кузнецову. За жизнь Натальи еще неделю боролись врачи больницы № 24. Выйти на след подозреваемого силовикам удалось лишь спустя полтора года.

Александрова обвиняют в убийстве из хулиганских побуждений, ему грозит пожизненное лишение свободы.

СКАЗАНО

Руководитель первого отдела по особо важным делам СУ СКР по Свердловской области Сергей Мальцев:

- Данный человек «засветился» там своей активностью. Он, в частности, обсуждал вопрос настройки ствола. А полуавтоматическая пневматика, к тому же такого калибра - довольно специфический сегмент.

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