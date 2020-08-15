«Отношение к «Кино» было как группе второго сорта»: «Дедушка уральского рока» Пантыкин – о знакомстве с Виктором Цоем

Александр Пантыкин - о знакомстве с Виктором Цоем. Фото: предоставлено Всеволодом Арашкевичем / Алексей Булатов "КП-Екатеринбург"

15 августа 1990 года на 35-м километре трассы «Слока – Талси» на своем автомобиле разбивается советский рок-музыкант Виктор Цой. Он находился на пике своей карьеры, собирал стадионы, его песни знала каждая шпана во дворе. «Цой жив!» - фраза, которую говорят до сих пор.

Виктор Цой за все время своей карьеры музыканта приезжал в Свердловск три раза: как совсем неизвестный «парень с гитарой», как «тень Майка Науменко», и как суперзвезда, собиравшая тысячи поклонников. Последний концерт Виктора Цоя в Свердловске шел три дня – с 13 по 15 мая 1989 года во Дворце спорта [нынешний КРК «Уралец» - прим. ред.]. Хорошо знали его и в Свердловском рок-клубе.

«Комсомолка» поговорила с Александром Пантыкиным, свердловским рок-музыкантом, членом уральского рок-клуба и лидером группы «Урфин Джюс» о знакомстве с Цоем, его творчестве, а также о его последнем концерте в Свердловске.

Цой приезжал в Свердловск три раза. На этой фотографии он вместе с Майком Науменко, солистом группы "Зоопарк" в 1983 году играет в общежитии архитектурного института. Фото: предоставлено Всеволодом Арашкевичем

«ЦОЙ ВЕЛ СЕБЯ НЕ ТАК, КАК ВСЕГДА»

- Давайте начнем с самого начала: как вы узнали о концерте «Кино» в 1989 году? Как вы туда попали?

- Концерт 89-го года. Группа «Кино». Вообще, в 80-е годы, годы увлечения рок-музыкой было чем-то особенным, все ходили на концерты. И я ходил. На концерты «Наутилуса», когда они уже уехали из Свердловска и приезжали сюда, я ходил на концерты Юры Шевчука, «Машины времени», «Аквариума». Я старался общаться с теми друзьями, с которыми меня сводила судьба, старался ходить на их концерты. Поэтому я из рекламы узнал, когда будет концерт «Кино», и пошел на концерт. Я помню, что у меня не было билета, я вызвал администратора «Кино». Не помню, как его звали. Этот администратор меня хорошо знал, он меня провел в гримерку «Кино». Это было перед концертом. Сам Цой сидел отдельно от музыкантов.

- А почему?

- Это была практика такая. Потому что считалось, что лидер группы – это человек другого уровня, не ровня музыкантам обычным. Вот, и к самому Цою меня не пропустили. Я тогда зашел к музыкантам. Я тогда был хорошо знаком с Юрием Каспаряном. Я зашел к нему и спросил: «Юра, а в чем дело? Почему Витя-то не откликается?» Ну, мне он и сказал: «Его лучше не трогать, у него не очень хорошее настроение. Давай лучше посидим с тобой пообщаемся». Далее была такая ситуация: к нам в гримерку зашел сам Цой. Он меня увидел, обрадовался. Мы с ним обнялись, перекинулись парой фраз. Мне их администратор дал контрамарку, и я ушел в зал слушать концерт. После концерта я зашел к ним в гримерку, поблагодарил ребят. Но с Цоем мне поговорить уже не удалось. Но когда вот он заходил в гримерку перед концертом, он, конечно, выглядел очень плохо. Было видно, что он не в форме. Обычно он очень веселый, приветливый, отзывчивый и готовый пообщаться и посмеяться. Но тут что-то было не так. Что уж было не так – одному Богу известно. Я об этом ничего не знаю. Вот. Концерт был средний, у них были и лучше концерты, в плане качества. Особого энтузиазма в работе Цоя я не увидел. С моей точки зрения, он двигался гораздо меньше и был явно сникший.

- То есть его настроение повлияло на ход концерта?

- Нет, совсем нет. В зале все были в восторге. Принимали на «ура». Это я только сейчас так говорю, потому что тогда, помню, я отметил про себя, что концерт был «не очень». Но это не имеет никакого отношения к тому, что происходило. Это мое личное восприятие. Тем не менее я досидел до конца, пришел в гримерку, поблагодарил ребят. Витю я уже тогда не увидел – его, по-моему, сразу увезли после концерта. Но ребят я поблагодарил. Вот, такой был концерт для меня.

Майк Науменко. Фото: предоставлено Всеволодом Арашкевичем

- Разговаривала с теми, кто был на концерте в том году. И много читала о том, что Цой был очень пластичным на сцене. А вот на том концерте он стоял неподвижно. «От» и «до».

- Абсолютная правда, я подтверждаю. Я поэтому и сказал, что в тот вечер не сцене он вел себя не так, как всегда. Вот то настроение, которое я поймал за кулисами, оно вылилось и на сцену тоже. Поэтому он вообще себя вел не так, как обычно. Что-то его тогда уже сильно угнетало. Я даже с ним поговорить не смог – а такого никогда не было. Мы с ним всегда очень хорошо общались.

- Многие вспоминают, что на том концерте в КРК «Уралец» было настолько много людей, что публика буквально с ноги прошибала дверь и ломилась внутрь…

- Я этого не замечал. Был полный порядок и было очень строго, стояла милиция.

- А насколько много народу было?

- Очень много, был полный зал. Мне кажется, все места были проданы.

«К «КИНО» БЫЛО ОТНОШЕНИЕ, КАК К ГРУППЕ ВТОРОГО СОРТА»

- Вот вы сказали, что у «Кино» бывали и лучше концерты. То есть вы были на нескольких их концертах?

- Да, конечно.

- Я знаю, что в 83-м году Цой приезжал с Майком Науменко в Свердловск. И в 89-м. Я так понимаю, вы еще ездили в другие города на их концерты?

- Я вот сейчас нашел в своих дневниках. 16 и 17 марта 1985 года был концерт. Это был фестиваль Питерского рок-клуба. 16 марта Цой выступал в составе «Популярной механики», а 17 марта отдельно со своей группой «Кино». Что я могу сказать? Тогда концерты были другого класса и уровня, потому что тогда, когда группа еще только становилась популярной, они старались изо всех сил. А первый раз Майк и Цой приезжали к нам в конце 70-х. В 83-м они приезжали уже второй раз. В конце 70-х у них был концерт в детском садике на Вторчермете. Там был заброшенный детский садик. В нем работал сторожем кто-то из наших людей, из рокеров. И он предложил, говорит, давайте, когда все уйдут из садика, вечером, сделаем там концерт. И там прошел концерт. Майк и Цой тогда играли вдвоем. Это был первый их приезд. Это было мое первое знакомство с Цоем. Второе – в 81-м году, когда я приехал на Ленинградский первый рок-фестиваль. А далее мы с ним встречались на концертах, общались.

- А как вы можете его охарактеризовать? Каким он был человеком?

- Дело в том, что отношение к Цою и группе «Кино» в то время было как к группе второго сорта.

- Потому что о них еще мало кто знал?

- Нет, просто их творчество на фоне групп, которые тогда выступали, они смотрелись блекло. Тогда очень сильно лидировал «Аквариум». И даже была такая поговорка: «Сколько Цоя не корми, он все равно БГ не станет». Эта поговорка вышла из названия композиции Сергея Курёхина и его «Популярной механики». У них она называлась: «Сколько волка не корми, он капитаном все равно не станет». И кто-то перефразировал ее. И к Цою было отношение снисходительное. Потому что он не очень хорошо пел тогда, не очень хорошо играл. То есть он был таким, скажем так, начинающим музыкантом. И когда он стал популярным во второй половине 80-х, все, конечно, удивились. Потому что никто не ожидал. Если говорить о поэтическом даре, то, на мой взгляд, Александр Башлачев, с точки зрения поэзии, интереснее, чем Цой.

- У Цоя же она более прямолинейная.

- Да, у Цоя она была очень прямолинейной, очень лобовой. И фразы типа «мы ждем перемен», «звезда по имени солнце». Это даже поэзией не назовешь, это своего рода лозунги. Было ощущение, что здесь у него лозунговая поэзия, ее можно было сравнить с поэтами советской эпохи. Но, тем не менее, в конце 80-х годов «Кино» стала суперпопулярной. Они по популярности тогда могли соревноваться только с «Наутилусом».

- А в какой момент произошел резкий скачок популярности группы?

- После того, как к Цою пришел администратор, который стал делать концерты. Цой ведь занимался в основном акустической музыкой. Он играл, скажем честно, акустические концерты. Но потом к нему неожиданно присоединились более профессиональные музыканты, такие как Игорь Тихомиров, бас-гитарист. Тогда подключились Юрий Каспарян, гитарист. Произошла профессионализация группы. А в 85-м году Цою Андрюша Бурлака постарался помочь записать следующий свой альбом. И в 86-м году Андрюша Тропило выпустил запись, которая была издана «Мелодией». Альбом под названием «Ночь». И вот он тогда разошелся полумиллионным тиражом. И группа «Кино» благодаря релизу этого альбома стала очень популярной. В это же время Сережа Соловьев предложил Цою сняться в «Ассе». И начиная с этого времени Цой пошел в гору.

- Насколько я знаю, Гребенщиков тоже приложил к нему руку.

- Да, это тоже было. Вообще, надо сказать, в Питере было очень много музыкантов, которые помогали друг другу. Гребенщиков вообще много кому помогал – в том числе и «Чижу», и Цою. Это считалось нормой. И у нас в Екатеринбурге мы помогали друг другу. И начиная с 86-го года группа раскрутилась настолько, что была очень популярной в нашей стране.

Фото: предоставлено Всеволодом Арашкевичем

«МНЕ ЖАЛКО МНОГИХ РОКЕРОВ ИЗ ТЕХ, КТО ЕЩЕ ЖИВ»

- Вы хорошо общались с Цоем. Когда вы узнали, что он разбился? Что вы почувствовали?

- Я узнал на следующий день. Во-первых, я не знал, что он водит машину. Обычно музыканты, которые являются лидерами групп, сами машины не водят, потому что это дело небезопасное. Человек может задуматься, вовремя не среагировать. Я не знал, что у него была машина, об этом никогда речи не было. Для меня это было большое удивление. Второе, значит, я бы не романтизировал эту смерть – в том смысле, что многие говорят, что он, якобы думал про самоубийство. Ничего подобного. Это мое личное мнение. Я считаю, что это обычное человеческое качество – уснуть за рулем. По-моему, он ехал куда-то после бессонной ночи, уж не помню, куда, и просто уснул за рулем. И не надо там искать каких-то особых смыслов и подтекстов. Это закономерная случайность. Но я бы не связывался с какими-то концептуальными мыслями и идеями. У любого талантливого человека всегда очень непростая жизнь. И он не единственный, кто погиб. И Башлачев погиб, и Майк Науменко погиб. Все они по-разному умирали. В Питере вообще очень многом музыкантов, которые погибли по разным причинам. Поэтому я считаю, что это обычный человеческий фактор. Мне, конечно, было очень жалко. Мне вообще жалко многих из тех рокеров, которые живы. Потому что они до сих пор поют песни, которые когда-то были написаны. И популярны благодаря песням, которые были написаны именно тогда. И ездят на концерты с песнями, которые были написаны тогда. Нового они, к сожалению, пока ничего не предоставили. И Витя был не исключение. У него новых песен практически не было. Публика заставляла его петь одно и тоже.

- Люди, которые были на концерте в 89-м году, рассказывали, что Цой исполнял, в основном, хиты, которые знали все, типа «Восьмиклассница», «Алюминиевые огурцы».

- Дело в том, что репертуар у него был один и тот же на протяжении 10 лет. Все эти песни он написал еще в конце 70-х годов. И в 80-е он только их перепевал. Многие из них я слышал ещё в конце 70-х.

- То есть он исполнял эти песни, потому что они были популярны у публики?

- Конечно, он был вынужден это делать, потому что люди платили деньги и хотели слушать то, что они знали и любили.

- Мы сейчас говорили о том, что Цой исполнял одни и те же песни, потому что того требовала публика. А вы знаете, самому Цою насколько приятно было это петь?

- Про это я ничего не знаю. Я думаю, любому человеку надоест исполнять одни и те же песни на протяжении 10 лет. Это мое личное мнение. Лично я, когда занимался рок-музыкой и был лидером группы «Урфин Джюс», я от этого сильно страдал. Про него я сказать не могу, потому что в чужую шкуру не залезть.

«Комсомолка» собрала большой текст-воспоминания с последнего в Свердловске концерта Виктора Цоя и группы «Кино». В нем: танцующие под «Группу крови» бабушки и дедушки, строго следящая за всем происходящим милиция, и фанаты, сносящие первые ряды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Последний концерт Виктора Цоя в Свердловске: музыкант был без настроения, а фанаты сносили первые ряды. 15 августа будет 30 лет, как не стало легендарного рок-музыканта (подробнее)