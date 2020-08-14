Последний концерт Виктора Цоя в Свердловске: музыкант был без настроения, а фанаты сносили первые ряды

Виктор Цой приезжал в Свердловск три раза. Фото: представлено Всеволодом Арашкевичем

24 июня 1990 года в Москве, на стадионе «Лужники», суперзвезда Виктор Цой дает последний в своей жизни концерт. Его имя знает вся страна, его песни скандируют залы и поют под гитару во дворах. Меньше, чем через два месяца, 15 августа 1990 года, он разбивается насмерть в автокатастрофе на 35-м километре трассы «Слока – Талси». В этом году исполняется 30 лет со дня гибели легенды.

Музыкант приезжал в Свердловск всего три раза: как совсем неизвестный «парень с гитарой», как «тень Майка Науменко», и как суперзвезда, собиравшая тысячи поклонников. Последний концерт Виктора Цоя в Свердловске шел три дня – с 13 по 16 мая 1989 года во Дворце спорта [нынешний КРК «Уралец» - прим. ред.]. Рассказываем, как это было.

Фото: представлено Всеволодом Арашкевичем

У ЦОЯ БЫЛО ПЛОХОЕ НАСТРОЕНИЕ

По рассказам очевидцев, в те майские дни Виктор Цой был не похож на себя – обычно очень пластичный и энергичный на сцене, в этот раз он стоял неподвижно от начала и до конца.

Алена Виноградова, зритель. В то время ей было 18 лет:

- Когда Цой вышел на сцену, от него сразу почувствовалась сильная энергетика. Не было шоу, заигрываний с публикой. Он вышел, сказал три слова: «здравствуйте», «до свидания», «спасибо», и просто стоял у микрофона. Он ничего не делал, чтобы публика восхищалась. Он просто стоял и пел.

Александр Пантыкин, советский рок-музыкант. В то время ему было 32 года:

- У меня не было билета, я вызвал администратора группы «Кино». Не помню, как его звали. Этот администратор меня хорошо знал, он меня провел в гримерку перед концертом. К Цою меня не пропустили. Поэтому я зашел к музыкантам. Я тогда был хорошо знаком с Юрием Каспаряном. И спросил: «Юра, а в чем дело? Почему Витя-то не откликается?» Ну, мне он и сказал: «Его лучше не трогать, у него не очень хорошее настроение». А потом к нам в гримерку зашел сам Цой. Выглядел он очень плохо. Было видно, что он не в форме. Обычно он был веселым, приветливым... Но тут что-то было не так. Хотя, увидев меня, он обрадовался. Мы с ним обнялись, перекинулись парой фраз. Потом администратор дал мне контрамарку, и я ушел в зал. После концерта я зашел к ним поблагодарить за концерт. Но с Цоем мне поговорить уже не удалось.

Сам концерт был средний, у них были и лучше концерты, в плане качества. Особого энтузиазма в работе Цоя я не увидел. Он двигался гораздо меньше и был явно сникший. То настроение, которое я поймал за кулисами, оно вылилось и на сцену тоже. Поэтому он вообще себя вел не так, как обычно. Что-то его тогда уже сильно угнетало. Я даже с ним поговорить не смог – а такого никогда не было, ведь мы с ним всегда очень хорошо общались!

Кирилл Рудаков, зритель. В то время ему было 14 лет:

- Помню Цоя с белой гитарой электроакустической. Сам он был весь в черном. Помню, парни с первых рядов орали, мол, спой «Алюминиевые огурцы», он спел. Все песни были с разных альбомов. А начал он песней «Звезда по имени Солнце».

Билет на концерт Виктора Цой и группы "Кино" в Свердловске в 1989 году. Фото: представлено Кириллом Рудаковым

ЗРИТЕЛИ СНЕСЛИ ПЕРВЫЕ РЯДЫ

Вместимость Дворца спорта – 5 570 мест. В те майские концерты в 1989 году все билеты были раскуплены. Сцену установили прямо на лед, перед ней поставили ограждение и ряд деревянных стульев.

Кирилл Рудаков:

- На концерте было много людей. Я был в первых рядах партера, вообще ни разу не присел! Как только Цой вышел, все тут же встали прямо на стулья и взялись за руки. Я думал, меня раздавят! Весь концерт я боялся упасть – «Кино» играли мои любимые песни, а я смотрел на свои ноги. Я потом был еще на многих концертах, но такое столпотворение на моей памяти было только там.

Егор Белкин:

- Я долгое время не был поклонником творчества Виктора Цоя, оценил много позже, уже проживая в Санкт-Петербурге. Помню только, что сразу почувствовал, что это нужно увидеть, чтобы спустя много лет похваляться перед внуками…

Могу рассказать лишь одну историю. В мае 1990 мы, группа «Наутилус Помпилиус» жили в Коломягах (район Санкт-Петербурга) в своем доме. Прознали, что неподалеку находится дом питерского художника, где любят проводить время музыканты «Кино». Мы набрали вина, закуски и приперлись. Разложились за столом во дворе. Цой и Каспарян на завалинке режутся в детский настольный хоккей. Мы посидели, выпили с хозяином и, поняв, что нам здесь не особо рады, удалились.

Геннадий Русских:

- Как-то в ЦУМе увидел билеты на группу «Кино», думаю, надо сходить. Купил билет в партер, в центр зала, на шестой ряд. А эти ряды были непривинченные – обычные деревянные стулья. И как музыканты вышли на сцену, толпа схватила эти ряды и рванула к ним. Все эти стойки снесли. А я-то приготовился сидеть и смотреть концерт! Я с места не сдвинулся: сел на своем ряду, сложил руки по-наполеоновски, ногу на ногу. Мой ряд не трогали, но народ с него повскакивал и побежал к сцене… Ну, думаю, надо идти, а то вообще ничего не увижу…

Александр Пантыкин:

- В зале все были в восторге. Принимали на «ура» Было очень много народу, полный зал. Мне кажется, все места были проданы. Но я, помню, отметил про себя, что концерт был «не очень». Но это не имеет никакого отношения к тому, что происходило. Это мое личное восприятие.

В 1983 году Виктор Цой устроил квартирник вместе с Майком Науменко в общежитии архитектурного института. Фото: представлено Всеволодом Арашкевичем

ТАНЦЕВАЛИ И ПЕНСИОНЕРЫ, И ДЕТИ

Вы когда-нибудь лично встречали на рок-концертах детей? Или, может, пенсионеров? Согласитесь, такое случается очень редко. На концерте Цоя в 1989 году все это было.

Кирилл Рудаков:

- Я пошел на концерт в 14 лет, один. Учился я тогда в школе №166 на Новой Сортировке. Помню, мне парень с параллельного класса предложил билет на концерт, а, так как меня тогда многие знали, как страстного поклонника Цоя, это сработало. Пустили на концерт меня свободно. Страшно не было: я уже тогда себе внушил, что, мол, я мужик, и мне море по колено!

Геннадий Русских:

- На концерте я обратил внимание на бабушку с дедушкой, они привели внучку - подростка. Мне-то уже за 20 было. Я уже взрослый был, сам зарабатывал. А они, видимо, без сопровождения не отпустили ее на такое мероприятие. Видно было, что они интеллигентно одетые. А она их стеснялась – вокруг молодежь, а она с сопровождением…. В какой-то момент я потерял бабушку с дедушкой из виду, а в середине концерта, снова их увидел. Внучка от них уже удрала. А они такие возбужденные были – друг друга хлопают руками: «Смотри, смотри, что творится!». Такие были восхищенные, заведенные, еще немного – и танцевать начнут.

Майк Науменко - солист советской рок-группы "Зоопарк". Фото: представлено Всеволодом Арашкевичем

НЕ ПИЛИ, НЕ КУРИЛИ

Сейчас трудно представить рок-концерт без алкоголя и никотина. Да и не только рок-концерт, но и любое живое выступление музыкантов. Но в 1989 году на концерте Виктора Цоя ни пить, ни курить было нельзя – за соблюдением порядка пристально следила милиция.

Геннадий Русских:

- Между сценой и первыми рядами партера было огорожено некоторое пространство. И там немного милицию было видно. Они охраняли, но, помню, стояли только перед сценой.

Кирилл Рудаков:

- Милиция точно была. Так-то вроде никто не буянил. Помню, только один человек закурил, ему сразу криками милиционер сделал замечание, и он сразу успокоился, потушил сигарету. Кстати, мне один парень, который рядом со мной стоял, предложил по-тихому выпить. Но я отказался – я же в самом центре стоял, подумал, что если соглашусь, то потом в туалет не проберусь.

Фото: представлено Всеволодом Арашкевичем

КОНЦЕРТ БЫЛ КОРОТКИЙ

Сегодня обычный музыкальный концерт длится порядка часа-полутора, но в 1989 году это посчитали бы моветоном и неуважением к публике. Потому как в те времена артисты выступали по два часа. В мае 89-го Виктор Цой дал очень короткий концерт – не больше часа.

Кирилл Рудаков:

- Первой его песней была «Звезда по имени Солнце». Концерт шел где-то час двадцать – я еще подумал и возмутился, что так мало. На «бис», вроде, он не выходит. Настроение концерт поднял, но не мощно. Я все-таки надеялся на два часа концерта… Для меня это был первый концерт, но впечатление испортило то, что он слишком мало шел. У меня старший брал раньше на концерты ходил, он и рассказал мне, что они вообще-то обычно шли под два часа. Но перерывов Цой точно не делал.

Геннадий Русских:

- Точно не помню, сколько шел концерт, вроде бы меньше часа. Минут 45. А стандартный тогда обычно шел два часа. Когда я вышел с концерта, было уже темно. Я пошел к трамвайной остановке, иду, а сзади на меня толпа надвигается. И я ходу прибавил, заскочил в первый попавшийся. Успел уехать от этой волны, а она уже оккупировала другие трамваи. Уже после этого я начал больше слушать «Кино», фильмы смотреть, обращать на Цоя больше внимание.

Алена Виноградова:

- Сам Цой со сцены не уходил вообще. С первого момента, когда он выходит на сцену, ты оказывался в его энергетике. Больше ничего не существовало, ты переставал замечать какие-то детали. Ты просто погружался в эту атмосферу…И когда ты выходишь, ты хочешь, чтобы это не заканчивалось… Этого концерта было мало.

Александр Пантыкин:

- Репертуар у него был один и тот же на протяжении 10 лет. Все эти песни он написал еще в конце 70-х годов. И в 80-е он только их перепевал. Многие из них я слышал еще в конце 70-х. Он был вынужден петь свои старые песни, потому что люди платили деньги и хотели слушать то, что они знали и любили... Я думаю, любому человеку надоест исполнять одни и те же песни на протяжении 10 лет… Мне жалко многих из тех рокеров, которые живы. Потому что они до сих пор поют песни, которые когда-то были написаны. И популярны благодаря песням, которые были написаны именно тогда. И Витя был не исключение. У него новых песен практически не было. Публика заставляла его петь одно и тоже.

Фото: представлено Всеволодом Арашкевичем

ЧТО ВЫ ПОЧУВСТВОВАЛИ, КОГДА УЗНАЛИ О СМЕРТИ ЦОЯ?

Виктор Цой погиб в автокатастрофе 15 августа 1990 года. Впереди у него были планы на новый альбом, которым не суждено было сбыться. По официальной версии, легенда русского рока просто уснул за рулем. Эта трагедия потрясла всю страну.

Кирилл Рудаков:

-Честно сказать, я, когда узнал, даже слезу пустил. В ванную ушел, чтобы никто не видел. Я все хотел на его могилу в Санкт-Петербург съездить, но не получилось.

Геннадий Русских:

- Конечно, горечь. Я на концерте тогда купил плакаты с Цоем, принес в общежитие, оказалось, вокруг меня было столько его поклонников. Не помню, кто-то из знакомых уж больно сильно просил плакаты. И я их отдал за просто так. Подумал тогда: «Да ладно, приедут еще. Я схожу на концерт. И еще себе куплю... Но не приехали. У меня долгое время из газеты «Собеседник» был разворот с портретом Цоя, когда он погиб. И там было его стихотворение. Я потом эту вырезку долго с собой в дипломате носил, пока не стерся совсем. У меня в тот момент шок был. Несправедливо. Почему так…

Алена Виноградова:

- На самом деле 1990-1991 годы были очень тяжелыми в плане выживая. А у меня на руках был двухмесячный ребенок. Я была немного выпавшей из реальности. Как раз в это время я жила в Казахстане, в деревне. Узнала я об этом совершенно случайно. Это был шок. Я даже сначала подумала, что это «утка». Такого просто не могло быть.

Александр Пантыкин:

- Я узнал на следующий день. Я не знал, что он водит машину. И даже не знал, что у него была машина. Для меня это было большое удивление. Я бы не романтизировал эту смерть – в том смысле, что многие говорят, что он, якобы думал про самоубийство. Ничего подобного. Это мое личное мнение. Я считаю, что это обычное человеческое качество – уснуть за рулем. Он просто ехал куда-то после бессонной ночи. И не надо искать каких-то особых смыслов и подтекстов. Это закономерная случайность.

У любого талантливого человека всегда очень непростая жизнь. И он не единственный, кто погиб. И Башлачев погиб, и Майк Науменко погиб. Все они по-разному умирали. В Питере вообще очень много музыкантов, которые погибли по разным причинам. Поэтому я считаю, что это обычный человеческий фактор. Мне, конечно, было очень жалко.