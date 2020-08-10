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Бард Александр Новиков отсудил у государства миллион рублей

Суд признал право шансонье на реабилитацию после уголовного преследования по делу «Бухты Квинс»
Олег ГалимовОлег ГалимовОлегГалимов
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Суд встал на сторону барда

Суд встал на сторону барда

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Барду Александру Новикову в суды ходить не в новинку. Более двух с половиной лет он был под следствием по делу скандального коттеджного поселка «Бухта Квинс» на берегу озера Шарташ. Новикова судили по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Якобы бард присвоил себе деньги пайщиков. Но в июле 2019 года его оправдали. Поэтому на этот раз бард пришел в суд, чтобы получить компенсацию за незаконное привлечение к уголовной ответственности.

Бард отсудил 1 миллион рублей

Бард отсудил 1 миллион рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заседание в Ленинском суде Екатеринбурга длилось чуть больше часа. И в итоге служители фемиды встали на сторону шансонье.

- Взыскать в пользу Александра Новикова миллион рублей с Министерства финансов Российской Федерации, - говорится в решении суда.

По словам барда, по закону он смог рассчитывать лишь на компенсацию за последний год уголовного преследования. Для этого были собраны документы об оплате услуг юристов.

- За эти годы я прошел около 300 судов. Вы можете себе представить, что это такое?! На творчество время остается, но его приходится выкраивать. Кроме гастролей я должен руководить Театром эстрады. И, тем не менее, осенью я выпущу пластинку. А к зиме еще одну, - рассказывал перед началом заседания шансонье.

Уже в суде Новиков признался, что получил инвалидность. Будучи под подпиской о невыезде не смог уехать в Москву на операцию.

- За время этого следствия те приемы, которые использовались в отношении меня следствием, выходят далеко за рамки закона, - возмутился в суде Новиков. – Следствие не давало мне сделать операцию, я получил инвалидность. Я потерял много концертов. Мои убытки исчисляются десятками миллионов рублей. Я был под подпиской о невыезде. Про меня СМИ писали гадости. Рекламные компании не заключали со мной договора, ожидая когда эта ситуация закончится.

На суд бард пришел в маске

На суд бард пришел в маске

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Радости от выигранного дела бард не скрывал. Хотя еще недавно его «аппетиты» были гораздо солиднее. Осенью 2018 года Новиков пытался отсудить у Первого канала миллион евро за «гадости о себе» в программе «Пусть говорят». Тогда суд встал на сторону Первого канала.

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