Стрелок с Уктуса, обвиняемый в двойном убийстве, потребовал суда присяжных

Дело будет рассматривать Свердловский облсуд, так как мужчине грозит пожизненное лишение свободы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инженер из Екатеринбурга Алексей Александров, обвиняемый в убийстве двух девушек на горе Уктус, потребовал суда присяжных. Как сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда, уголовное дело стрелка состоит из 73 томов.

Несмотря на то, что прокуратура утвердила обвинительное заключение, дата предварительного слушания еще не назначена. За расправу над Натальей Кузнецовой и Ксенией Солтановой Алексанрову грозит пожизненный срок.

- Поднявшись на вершину учебного склона спортивного комплекса, 25 августа 2018 года около 21:53, обвиняемый обнаружил отдыхающих на участке местности ранее незнакомых ему двух девушек и стал осуществлять за ними наблюдение. Убедившись в отсутствии посторонних, приблизился к девушкам сзади из лесополосы на максимально близкое, исключающее его обнаружение расстояние, после чего, действуя из хулиганских побуждений, без какого-либо видимого повода, произвел не менее 3 выстрелов из указанной винтовки в область головы каждой из девушек, - говорится в заключении прокуратуры.

Александров не знал девушек. Чтобы прицелиться в темноте мужчина использовал прибор ночного видения Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вычислить предполагаемого преступника удалось лишь через полтора года – Александров попал во внимание силовиков после того, как искал на форуме детали для своей модернизированной винтовки. На допросе он признался в убийстве и рассказал, как на протяжении многих месяцев приходил на горнолыжный комплекс и стрелял по деревьям.

- Анализировались многочисленные оружейные форумы. Данный человек «засветился» там своей активностью. Он, в частности, обсуждал вопрос настройки ствола. А полуавтоматическая пневматика, к тому же такого калибра - довольно специфический сегмент, - рассказал «КП» начальник первого отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР Сергей Мальцев.

Вечером 25 августа 2018 года Наталья и Ксения пошли на Уктус, чтобы встретить ранний рассвет

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