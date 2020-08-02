Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 2 августа 2020 года

В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально подтверждено 199 новых случаев заражения коронавирусом. Показатель в меньше 200 заражений в последний раз зарегистрирован еще в июне.

Общее число заболевших COVID-19 в Свердловской области с начала пандемии достигло 20 983 человек.

Обзор интернет-новинок: киберпанк, модные гаджеты и предметы личной гигиены от Илона Маска 00:00 00:00

Больше всего новых пациентов с коронавирусом – в Екатеринбурге: +113. Остальные заболевшие уральцы из Нижнего Тагила, Асбеста, ЗАТО Свободный, Красноуфимска, Сухого Лога, Каменска-Уральского, Режа, Серова и других муниципалитетов Среднего Урала.

За последние сутки от COVID-19 полностью выздоровели 156 человек, а общее число уральцев, победивших недуг, составило 17 834 пациентов.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале. Фото: сервис Яндекс.Статистика

Радиорубка: нужно ли Екатеринбургу и другим городам Свердловской области возвращать прямые выборы мэров? 00:00 00:00

На сегодняшний день состояние 127 человек остается тяжелым, 123 из них размещены в палатах интенсивной терапии, 70 – подключены к аппаратам ИВЛ. 499 человека находятся в состоянии средней тяжести, остальные чувствуют себя удовлетворительно.

Отметим, что с 1 августа в Екатеринбурге и Свердловской области разрешена работа торговых центров, которые разрешено посещать в масках. Также в области работают летние веранды кафе и ресторанов. Ряд ограничений сохраняются для граждан старше 65 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бассейны, музеи и театры: куда сходить в Екатеринбурге в августе 2020. Рассказываем, какие учреждения начали работу (подробнее)

Заболевшую коронавирусом жену Шипулина затравили из-за туалета в больнице. Супруга олимпийского чемпиона жестко ответила подписчикам в Instagram [видео]