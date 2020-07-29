2020-07-29T18:29:32+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Екатеринбурге, последние новости на 29 июля 2020 года

Сообщаем последние новости COVID-19 в Екатеринбурге и Свердловской области
Лев ИСТОМИН
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Екатеринбург переживает пандемию коронавирусаЕкатеринбург переживает пандемию коронавирусаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге и Свердловской области за последние сутки официально подтверждено 223 новых случаев заболевания коронавирусом. В уральской столице диагноз подтвердился в 175 человек.

Остальные заболевшие проживают в Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском, Серове, Новой Ляле, Березовском, Верхней Туре, Верхней Пышме, Первоуральске, Талицком, Туринском, Горноуральском городских округах и Нижнесергинском районе.

Общее число заболевших COVID-19 на Среднем Урале с начала пандемии достигло 20 157 человек.

На данный момент состояние 137 пациентов оценивается врачами как тяжелое, 124 из них находятся в палатах интенсивной терапии, 64 из них - подключены к аппаратам ИВЛ.

Динамика распространения коронавируса на Среднем Урале Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на Среднем УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

За сутки из больниц выписаны 624 человека, общее число выздоровевших от коронавируса в Свердловской области достигло 15 635 человек.

К сожалению, статистика смертей от COVID-19 продолжает пополняться новыми случаями летальных исходов: 8 за сутки. Общее число жертв коронавируса на Среднем Урале с начала пандемии – 251.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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