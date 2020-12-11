16-летний подросток отказался общаться с журналистом "КП" Фото: Евгений СТОЯНОВ

В Екатеринбурге продолжается суд над 16-летним Данилом. Школьника обвиняют в том, что год назад он попытался убить собственную учительницу молотком. По версии следствия, девятиклассник пошел на это после того, как Марина Заболотная заставила его выучить стих. Мальчишка этого не сделал. Учительница пригрозила поставить ему двойку за четверть. В итоге Данил не придумал ничего лучше, как вооружиться молотком. Инструмент подросток раздобыл, когда помогал родителям с ремонтом квартиры. Также девятиклассник взял с собой нож.

КАК ЭТО БЫЛО

Нападение на педагога произошло в конце декабря 2019 года. Данил подкараулил учительницу русского языка и литературы, когда она шла домой. Школьник начала наносить удары, но Марина Заболотная не испугалась и сумела выбить у парня молоток. После этого парень достал нож, но учительнице сумела отобрать у Данила и это оружие.

Школьнику предъявили обвинение в попытке убийства. Но, вероятнее всего 16-летнему подростку удастся избежать уголовной ответственности. После нападения на учительницу парень долгое время пролежал в психиатрическом стационаре, а потом, как это ни странно, стал курсантом ГОУ Кадетская школа-интернат «Лицей милиции». Это образовательное учреждение находится в Екатеринбурге на улице Мурзинской. В нем готовят будущих полицейских.

Есть версия, что Данил попал в это образовательное учреждение благодаря тому, что там долгое время работала его бабушка и по некоторым данным работает мама.

«А ВЫ ЗНАЛИ, ЧТО ОН БУДУЩИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ»

Новость о том, что Данил может стать будущим полицейским удивила многих. Например, на суде эту новость активно обсуждали его одноклассники.

- Вы знаете, что он учится в «Лицее милиции»? – спрашивали школьники друг у друга и у пострадавшей учительницы.

- А нам будет нужно задавать ему вопросы? А он тоже будет у нас что-то спрашивать? – испуганно интересовалась у гособвинителя одна из бывших

одноклассниц перед началом процесса. Позже эта девушка решит отказаться от участия в заседании, объяснив тем, что ей страшно.

Данил к бывшим одноклассникам не подходил. Школьник вместе с мамой, бабушкой и адвокатом сидел и безучастно смотрел в телефон, правда, время от времени он кидал быстрые взгляды в сторону свидетелей.

Мы попытались поговорить со школьником. Но, поняв, что перед ним журналист, подросток моментально накинул капюшон и отвернулся. Бабушка Данила попыталась оградить внука от внимания прессы.

- Оставьте нас все в покое. Мы от вас за год уже устали! Покоя от вас вообще никакого нет. Не хочу ничего говорить, отстаньте! – эмоционально заявила бабушка.

На сегодняшнем заседании должны опросить свидетелей из числа одноклассников Данила. Говорить на камеру они отказались. Но в приватной беседе ребята в один голос заявляли, что не хотят, чтобы Данил вернулся в класс. Так как они опасаются неадекватного поведения с его стороны.

Кстати, о том, что парень стал кадетом «Лицея милиции» «КП» рассказали не только одноклассники Данила. Также эту информацию подтвердил осведомленный источник, знакомый с ситуацией.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург».

Телефон редакции: (343) 237-25-51;

WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Екатеринбургский школьник, который пытался забить учительницу молотком, избежит уголовной ответственности. Парень прихватил инструмент дома, когда помогал родителям со сборкой мебели (подробнее)