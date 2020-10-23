Ученик 9 класса был признан вменяемым, ему грозит до 5 лет колонии Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге будут судить 15-летнего ученика школы № 24 Даниила Казанцева (имя изменено – прим.ред.), который в канун Нового года пытался убить учительницу русского языка и литературы Марину Заболотную. По версии следствия, мальчик подкараулил 54-летнюю женщину, когда она шла с работы домой и пять раз ударил молотком в голову. Примечательно, что оружие он взял из дома, когда помогал родителям со сборкой мебели.

- Казанцев затаил обиду на учительницу из-за неуспеваемости. «Последней каплей» стало то, что учительница заставила учить его стих, пригрозив, что поставит за четверть двойку, если он его не выучит, - рассказал «Комсомолке» источник, знакомый с ходом расследования.

Учительнице удалось выбить молоток из рук подростка, и тогда он достал нож. Но и его Марина Заболотная смогла отнять. Даниилу грозит реальный срок в колонии, ему предъявлено обвинение по статье «Покушение на убийство». На протяжении месяца он был под наблюдением психиатров, специалисты признали мальчика вменяемым.

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